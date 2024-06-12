Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вернулась во Владивосток

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вернулась в пункт базирования после службы

Подводная лодка Тихоокеанского флота (ТОФ) «Петропавловск-Камчатский» проекта 636.3 вернулась в пункт постоянного базирования во Владивостоке после выполнения задач боевой службы. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ, передает ТАСС.

Подводников встретил командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина, личный состав соединения и близкие членов экипажа. Командующий поздравил экипаж с успешным выполнением службы. Период боевой службы составил более 30 суток.

«Дорогие товарищи, вы успешно выполнили боевые задачи. Предварительные оценки и действия условного противника показывают, что задачи в сложнейшем районе в течение всего периода вы выполняли скрытно», — цитирует пресс-служба адмирала.

Дизель-электрическая подлодка «Петропавловск-Камчатский», которую передали флоту в 2019 году, стала седьмым кораблем проекта 636.3. Эти подлодки могут нести крылатые ракеты «Калибр».

Ранее в июне источник ТАСС сообщил, что Военно-морской флот России получит новую подводную лодку «Великие Луки» проекта 677 «Лада» до конца 2024 года. Корабль, который проходит заводские ходовые испытания, войдет в состав Балтийского флота.