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ВМФ получит новую «Ладу» с «Калибрами» в 2024 году

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Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

ТАСС: ВМФ получит подлодку «Великие Луки» проекта 677 в 2024 году

Военно-морской флот (ВМФ) России получит новую подводную лодку «Великие Луки» проекта 677 «Лада», которая может нести крылатые ракеты «Калибр», до конца 2024 года. Об этом источник в кораблестроительной отрасли сообщил ТАСС.

«Планируется, что подводная лодка "Великие Луки" проекта 677 будет передана ВМФ и войдет в состав Балтийского флота до завершения 2024 года, в настоящее время она находится на заводских ходовых испытаниях», — сказал он.

В сообщении подчеркнули, что официального подтверждения этой информации нет.

В 2006 году новая подлодка проекта 677М была заложена под названием «Севастополь», а в 2015-м ее перезаложили под именем «Великие Луки». Корабль получил шесть носовых торпедных аппаратов для мин, ракет и торпед.

В январе гендиректор Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Игорь Вильнит сообщил, что дизель-электрические подводные лодки проекта 677 в несколько раз превосходят предшественников по скрытности. Малую шумность подлодке обеспечивает специально для нее созданное оборудование.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Б-587 Великие Луки
Проекты
677 Лада
БФ
Калибр КР
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