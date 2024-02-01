Названы преимущества подводных «Лад»

Дизель-электрические подводные лодки проекта 677 «Лада» превосходят предшественников по скрытности. Преимущества подлодок назвал гендиректор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» Игорь Вильнит в интервью «Российской газете».

«По параметру скрытности эта подводная лодка в несколько раз превосходит предшественников. Крайне малую шумность лодки обеспечивает специально созданное для нее оборудование. А широкое применение современных средств акустической защиты, наружное противогидролокационное покрытие, тщательно спроектированные обводы корпуса работают на ее малую заметность», — сказал он.

Вильнит отметил, что «Лады» обладают мощным гидроакустическим комплексом, ракетно-торпедным и радиоэлектронным вооружением. Он подчеркнул, что оборудование подлодки обеспечивает существенно большую дальность обнаружения целей.

Глава ЦКБ МТ пояснил, что гидроакустика, которая может улавливать более малошумные цели, улавливает больше посторонних шумов. Чтобы выделить полезный сигнал из помехи, нужна «высокоскоростная» система обработки гидроакустических данных. Также необходимо классифицировать цель и определить ее параметры.

«Для "Лады" такая задача решена, и мы это подтвердили в процессе опытной эксплуатации головного корабля. Если подводную лодку 877-го проекта, созданную на Адмиралтейских верфях, называли "Черной дырой", то эту можно по праву назвать "Невидимкой"», — сказал Вильнит. Он отметил, что головная подлодка проекта 677 успешно обнаруживала малошумные атомные и неатомные субмарины, а также надводные цели.

В декабре стало известно, что подлодка «Великие Луки» проекта 677, которую построили для Балтийского флота, вышла на заводские ходовые испытания.