Воздушная гвардия США получила первый боеготовый аналог Су-57

ВВС Нацгвардии США получили первый боеготовый истребитель F-15EX

Военно-воздушные силы (ВВС) Национальной гвардии США получили первый боеготовый истребитель F-15EX, считающийся аналогом российского самолета Су-57. Об этом сообщает издание Defense News.

Самолет производства компании Boeing был доставлен с завода в Сент-Луисе (штат Миссури) на базу Воздушной гвардии Портленд в Орегоне 5 июня. Этот боеготовый F-15EX является первым из 18, которые будут переданы в состав 142-го крыла Нацгвардии в Портленде, и первый из 98 таких самолетов, которые получат ВВС США.

В Boeing пообещали, что второй боеготовый F-15EX отправится в 142-е крыло в ближайшие недели. Ранее компания поставила ВВС США шесть испытательных F-15EX.

В марте журнал The National Interest отметил, что F-15EX стал временным решением, которое компенсирует ВВС США нехватку самолетов пятого поколения F-22 и F-35.