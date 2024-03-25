Войти
Lenta.ru

Американский аналог Су-57 назвали временным истребителем

259
0
0
Фото: Senior Airman John Ennis / Globallookpress.com
Фото: Senior Airman John Ennis / Globallookpress.com.

TNI: американский истребитель F-15EX Eagle II компенсирует нехватку F-35

Американский истребитель четвертого поколения F-15EX Eagle II, считающийся аналогом российского Су-57, стал временным решением, которое компенсирует Военно-воздушным силам (ВВС) США нехватку самолетов пятого поколения F-22 и F-35. Особенности самолета назвало издание The National Interest (TNI).

«Эти усилия по модернизации [F-15E], подкрепленные уроками, извлеченными из экспортных модификаций, и достижениями в области технологий, направлены на решение проблемы нехватки истребителей, вызванной ограниченными закупками F-22 и задержками в программе F-35», — говорится в публикации.

F-15EX построили на базе экспортной версии F-15QA, созданной для Катара. Самолет отличается от базового F-15E переработанной конструкцией крыла и увеличенным до 20 тысяч часов сроком службы. Также самолет получил двигатели F110-GE-129, обеспечивающие максимальную скорость до 2,5 числа Маха и боевой радиус около 1300 километров.

Также новый двигатель позволил увеличить боевую нагрузку самолета, который способен нести до 12 ракет класса «воздух-воздух». Обновленным бортовым оборудованием F-15EX управляет компьютер Advanced Display Core Processor II, который оперативно обрабатывает информацию с датчиков самолета, улучшая осведомленность пилота.

Отмечается, что возможности обновленного самолета расширились, но специалисты ВВС считают, что к концу 2020-х годов F-15EX будет уязвим для современных угроз. Поэтому разработчики надеются, что истребитель будут использовать в подразделениях национальной гвардии для охраны воздушного пространства США.

В ноябре стало известно, что компания Boeing планирует передать новый истребитель F-15EX Eagle II Военно-воздушным силам США почти на год позже первоначально запланированного срока.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Катар
США
Продукция
F-15
F-22
F-35
ПАК ФА
Компании
Boeing
Проекты
ИТ
Похожие новости
13.03.2023
Провал F-22 и F-35? Почему США вернулись к выпуску истребителей F-15
30.05.2012
ВМС США занялись масштабной модернизацией истребителей Super Hornet
10.04.2012
Лучший во всем
02.02.2012
Т-50 добровольно проиграл тендер на $7,3 млрд
30.01.2008
Военно-авиационные рокировки
14.06.2007
Русский истребитель американской гегемонии в воздухе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.03 09:21
  • 311
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.03 09:15
  • 1
Опубликованы кадры ранее неизвестного китайского ударного вертолета
  • 25.03 04:31
  • 14
Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?
  • 25.03 04:22
  • 3
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 25.03 02:04
  • 3
"Обрушение всего украинского фронта". Ждать ли прорыва ВС РФ летом?
  • 24.03 21:54
  • 0
О террористических атаках, и обороне от них.
  • 24.03 20:42
  • 2681
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.03 13:41
  • 2
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 24.03 13:01
  • 4
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 24.03 12:45
  • 5
Крылатые ракеты Х-101 и Х-102
  • 24.03 12:39
  • 2
Армия США получила первые ракеты PrSM
  • 24.03 12:12
  • 54
Х-101/Х-102 не вмещаются в бомбоотсек Ту-95МС
  • 24.03 11:55
  • 291
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 23.03 21:40
  • 0
Об эскалации в Черном море
  • 23.03 18:51
  • 4
Ответ Воину3D, и ему подобным. Не потому, что они того стОят - просто тема важная. :)