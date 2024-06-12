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ТАСС

Интерес к БРИКС и бесперспективность гегемонии Запада. О чем Лавров рассказал журналистам

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© Сергей Булкин/ ТАСС
© Сергей Булкин/ ТАСС.
Источник изображения: © Сергей Булкин/ ТАСС

Возросший интерес к сотрудничеству в БРИКС, деструктивный протекционизм США и работа над всеобъемлющим договором между Россией и Ираном стали главными темами на пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова по итогам совещания министров иностранных дел (СМИД) БРИКС в Нижнем Новгороде.

ТАСС собрал ключевые заявления министра.

Работа с БРИКС

Интерес к сотрудничеству с БРИКС растет: "Число государств, которые заинтересованы в подключении к нашей работе, неуклонно растет и уже приблизилось к трем десяткам".

Такой запрос не может остаться без ответа, понимание этого присутствует у всех коллег по БРИКС: "И мы продолжим работу на этом направлении. Будем готовить соответствующие рекомендации к саммиту объединения, который состоится в Казани 22-24 октября".

Бесперспективность гегемонии Запада

Большинство делегаций на совещании министров иностранных дел стран - участниц БРИКС подчеркнули "деструктивный характер эгоистической политики торгового протекционизма, которую проводят США и их союзники". Все больше участников "высказывались за необходимость реформировать существующие системы глобального управления с акцентом на повышение роли стран глобального Юга".

Запад не собирается выстраивать мосты для сотрудничества с РФ и Китаем: "Кирпичи они употребляют только для того, чтобы <...> строить стены, а еще пытаться бить по голове тех, кто их не слушается".

Россия в то же время ни от кого не отгораживается, в отличие от Запада, который не осознает, что "его усилия по сохранению гегемонии методами шантажа, незаконных санкций, ультиматумов и даже военной силы обречены на провал".

О ситуации вокруг Украины

Запад выделяет "сотни миллиардов долларов и евро киевскому режиму для продолжения войны" против РФ. На этом фоне отмечается "крайне незначительный объем финансирования", которое выделяют на цели устойчивого развития.

Необходимо отойти от односторонних инициатив по Украине и "продвигать урегулирование не путем созыва междусобойчиков, который на днях откроется в Швейцарии, где в качестве основы для дискуссии безальтернативно заявлена совершенно пустая и никчемная, тупиковая формула мира Зеленского". При этом, чтобы проводить переговоры по урегулированию конфликта, "надо вернуть украинский режим в правовое поле".

О работе над всеобъемлющим договором РФ и Ирана

Текст соглашения полностью согласован, но Тегерану осталось выполнить несколько процедурных действий для вынесения на подписание президентов: "Эти действия пока не выполнены. Вот, собственно говоря, и все".

Россия на встрече с исполняющим обязанности министра иностранных дел Исламской Республики Иран Али Багери Кани подтвердила приверженность этому документу, "который призван вывести отношения России и Ирана на качественно новый уровень".

Об операции Израиля в Газе

Россия исходит из необходимости немедленного прекращения израильской операции в секторе Газа и решения палестинской проблемы на принципах создания двух государств. Методы Израиля, которые применили в ходе операции по освобождению заложников в Нусейрате, неприемлемы: "Я считаю недопустимым, когда ради спасения невинных людей приносятся в жертву сотни и сотни других людей, которые ни в чем не виноваты". 

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Страны
Израиль
Иран
Китай
Россия
США
Украина
Швейцария
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
БРИКС
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