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Flotprom

Опубликована деловая программа МВМС "Флот-2024"

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На официальном сайте Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024" опубликована научно-деловая программа, которая запланирована в рамках мероприятия, которое пройдет с 19 по 23 июня в Кронштадте в Конгрессно-выставочном центре в парке "Остров фортов".

Как сообщили организаторы МВМС, один из ключевых пунктов программы – пленарное заседание, посвященное открытию XIII Международной конференции "Военно-морской флот и судостроение в современных условиях" NSN’2024 – "Конструкторские материалы. Прочность и строительная техника".

МВМС "Флот-2024"


Международная конференция NSN’2024 организована ФГУП "Крыловский государственный научный центр" совместно с OOO "Международные конгрессы и выставки" и НИИ кораблестроения и вооружения ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" при поддержке Администрации Санкт-Петербурга.

К участию в конференции приглашаются командиры и офицеры военно-морских флотов и береговой охраны, руководители и представители судостроительных предприятий, научных организаций и конструкторских бюро, университетов и общественных администраций России и других стран мира.

Напомним, что ранее стало известно, что на МВМС "Флот-2024" представят современные образцы морской техники. В частности, у причальной стенки соединения кораблей охраны водного района Ленинградской военно-морской базы разместят построенные на "Адмиралтейских верфях" две большие дизель-электрические подлодки проектов 636.3 (шифр "Варшавянка") и 677 ("Лада"), корвет проекта 20380, малые ракетные корабли проектов 21631 ("Буян-М") и 22800 ("Каракурт"), а также морской тральщик проекта 12700 ("Александрит").

Кроме того, там же будут находиться малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 ("Зубр"), десантные катера проектов 21820 ("Дюгонь") и 11770 ("Серна"), а также противодиверсионный катер проекта 21980 ("Грачонок"), малое гидрографическое судно проекта 19910 и большой гидрографический катер проекта 19920.

Экспозиция МВМС "Флот-2024" будет открыта для свободного посещения гостями и жителями Кронштадта в два последних дня салона – 22 и 23 июня.

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Страны
Польша
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
12322 Зубр
19910
19920 Баклан
20380 Корвет-1
21980 Грачонок
22800 МРК
636.3
877 Палтус
пр. 12700
Выставки
МВМС
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