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Flotprom

Названы корабли-участники МВМС-2024

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Участники и посетители Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024", который пройдет с 19 по 23 июня в Кронштадте в Конгрессно-выставочном центре в парке "Остров фортов", увидят подлодки типа "Варшавянка" и "Лада", малые ракетные корабли "Буян-М" и "Каракурт", а также пусковые установки береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион". Об этом в четверг, 6 июня, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что у причальной стенки соединения кораблей охраны водного района Ленинградской военно-морской базы разместят новейшие образцы техники ВМФ: построенные на "Адмиралтейских верфях" две большие дизель-электрические подлодки проектов 636.3 (шифр "Варшавянка") и 677 ("Лада"), корвет проекта 20380, малые ракетные корабли проектов 21631 ("Буян-М") и 22800 ("Каракурт"), а также морской тральщик проекта 12700 ("Александрит").

ДЭПЛ проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский"

Mil.Press, Дмитрий Жаворонков

Подлодка проекта 677 "Лада"

Shipspotting.com

Корвет "Стойкий" (пр. 20380)

Пресс-служба Балтийского флота

МРК "Серпухов" (пр. 21631 "Буян-М")

Korabli.eu

Спуск на воду МРК "Тайфун" (пр. 22800) и патрульного корабля "Виктор Великий" (пр. 22160)

Минобороны РФ

Тральщик "Петр Ильичев" (пр.12700)

ОСК


Кроме того, там же будут находиться малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 ("Зубр"), десантные катера проектов 21820 ("Дюгонь") и 11770 ("Серна"), а также противодиверсионный катер проекта 21980 ("Грачонок"), малое гидрографическое судно проекта 19910 и большой гидрографический катер проекта 19920.

Участники и посетители салона смогут посетить Музей военно-морской славы и его главный экспонат – первую атомную подводную лодку К-3 "Ленинский комсомол". Кроме того, состоятся гонки на шлюпках и детская парусная регата, спланировано несколько выступлений знаменитой пилотажной группы "Русские витязи".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Польша
Россия
Продукция
Бастион
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
Проекты
12322 Зубр
19910
19920 Баклан
20380 Корвет-1
21631 Буян-М
21980 Грачонок
22160
22800 МРК
636.3
677 Лада
877 Палтус
БФ
пр. 12700
Выставки
МВМС
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