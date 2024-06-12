Европе посоветовали не надеяться, что Путин блефует: ответный удар будет (Parlamentní listy, Чехия)

Политолог Друлак: Путин не блефует, когда предупреждает об ответном ударе России

Европа зря надеется, что все предупреждения России окажутся только словами. Путин не блефует, заявил в интервью PL политолог Петр Друлак. Он осудил действия властей Чехии по закупке снарядов для ВСУ, назвав это "причудливым пиаром", и сделал однозначный прогноз по Украине.

Радим Паненка

Европейским странам с высокой плотностью населения стоило бы подумать, хотят ли они ракетной войны с Россией. Об этом предупредил российский президент Владимир Путин после того, как американцы и немцы позволили Украине применять отправленные ими вооружения для ударов по российской территории. Политолог, бывший высокопоставленный дипломат и эксперт по международным вопросам Петр Друлак отмечает, что Владимир Путин говорил об этом оружии как о "высокотехнологичном". Значит, можно предполагать, что обслуживают его западные специалисты, и это совсем не то же самое, что украинский персонал. Москва может счесть подобный удар ударом НАТО, и поэтому к угрозе Путина нельзя относиться легкомысленно.

Parlamentní listy: Суд Нью-Йорка недавно признал бывшего президента Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения. Речь о деньгах за молчание, предназначенных для его якобы бывшей любовницы. Насколько непредвзятым, по-вашему, был суд, и двигало ли им единственно желание разобраться, действительно ли Дональд Трамп что-то совершил или нет?

Петр Друлак: Ни о какой непредвзятости не может быть и речи. Кажется, Гленн Гринвальд (американский журналист и писатель — прим. авт.) опубликовал подробный материал, в котором напомнил, что Трампа судили в самом либеральном округе во всем Нью-Йорке, а сам Нью-Йорк — самый либеральный город в США.

Все было заранее устроено против Трампа, и преступление, в котором его признали виновным, в общем-то, пустячное. Смешная история. Если бы вот так под микроскопом разглядывали других публичных персон, то пришлось бы пересажать подавляющее большинство американской политической элиты. Это процесс политический, и в этом нет сомнений.

— Как ожидается, приговор, то есть вердикт о наказании, будет вынесен 11 июля. Чего ждать?

— Возможно, суд отправит Трампа в тюрьму, но этого не прогнозируют даже местные обозреватели. Однако уже то, что этот вариант возможен, само по себе очень тревожит.

—Говорят о том, чем чревато возможное заключение для бывшего президента и фаворита нынешних президентских выборов. Дональд Трамп сказал, что американский народ может с этим не смириться. Есть ли опасность, что в США начнутся волнения?

— Вопрос в том, как Трамп и его сторонники оценили бы подобную ситуацию. Если бы они начали какие-то насильственные акции, а это вполне вероятно, они еще больше навредили бы Трампу. Возможно, демократы как раз надеются на нечто подобное и ждут, что у кого-нибудь сдадут нервы, кто-нибудь развяжет насилие, и тогда они смогут задействовать силовой аппарат. А потом можно было бы заявить, что эти люди расшатывают американскую демократию. Собственно приговор Трампу наносит ему политический ущерб, а если ему придется сесть в тюрьму, то ущерб этот еще возрастет. Правда, не исключено, что, став мучеником, он только выиграет. Однако я не берусь судить, как его избиратели посмотрят на эти события.

— Насколько вероятно, что Дональд Трамп будет баллотироваться или даже править в случае победы из тюрьмы? Американские законы этого не запрещают. Вот только вести кампанию в условиях очень ограниченной связи с внешним миром, пожалуй, крайне трудно.

— Разумеется, это трудно, но кампанию можно было бы вести и из тюрьмы, откуда он мог бы отправлять сообщения. Такое уже случалось. Вопрос опять-таки в том, как американские избиратели на это посмотрят. Не сочтут ли они, что раз Дональд Трамп сидит в тюрьме, с ним что-то не так? А может, напротив, большинство подумает, что система таким образом хочет от него избавиться? Сказать трудно.

— Американцы и немцы разрешили украинцам применять некоторые отправленные ими виды вооружений для ударов по российской территории. Нам не стоит из-за этого волноваться, или есть риск, что Россия ответит, ударив не только по Украине?

— Американцы и немцы поставили условие, что украинцам можно применять это оружие непосредственно для обороны Харькова. Тем не менее такие условия, как правило, очень быстро забываются, а о последствиях неделю назад, будучи в Ташкенте, предупредил Владимир Путин, сказав, что эти системы вооружений высокотехнологичны. Это не какие-нибудь дроны или простые ракеты. Эти комплексы работают благодаря спутникам, данным и, главное, персоналу, которого у Украины нет. Поэтому ясно, что эти комплексы обслуживаются западными военными, и это полностью меняет ситуацию. В таком случае можно считать это ударом той или иной страны НАТО по России. В соответствии с этим Россия будет и отвечать. Владимир Путин четко это сказал и добавил, что европейским странам с высокой плотностью населения стоит подумать, нужна ли им ракетная война с Россией. На мой взгляд, к этому предостережению следует относиться серьезно.

— Но мы практически регулярно слышим от России разные угрозы, в том числе ядерным оружием, из уст Медведева, и никто к этому серьезно не относится. Тут другое дело?

— Совсем другое, потому что Медведев играет там роль шута, которому разрешено говорить почти все. Однако теперь высказался Владимир Путин, и, на мой взгляд, не следует относиться к его словам легкомысленно. Я бы не советовал надеяться, что он блефует. Конечно, все зависит от того, каким был бы возможный удар, что на российской территории пострадало бы. Но ясно, что на один эскалационный шаг русские ответили бы таким же эскалационным шагом.

— А стоит ли нам в Чешской Республике бояться возможного удара из России? Или это абсурдный вопрос?

— На мой взгляд, мы находимся в ситуации, когда не можем исключить вообще ничего. Мы взяли на себя роль главных ястребов, и когда стороны начнут мериться силами, трудно сказать, как и по каким критериям русские будут выбирать возможную цель в Европе.

— Давайте поговорим о развитии реальной ситуации на Украине. Мы давно читаем, в том числе в СМИ мейнстрима, о том, что дела Украины идут неважно. Сейчас ожидается начало поставок боеприпасов, купленных благодаря чешской инициативе. Что-то всерьез изменится?

— Чешская инициатива по закупке боеприпасов — причудливый "пиар", которым занимается чешское правительство, но, как мне кажется, это ни к чему не приведет. Проблема в том, что у стран, которые готовы были бы отправлять боеприпасы, их просто нет в наличии. Но если сказать, что у вас де-факто бесконечное количество денег и что вы хотите боеприпасы купить, то производители, конечно, вам скажут, что где-нибудь их раздобудут. Но найденное окажется некачественным и слишком дорогим. Недавно об этом говорил господин Стрнад, наш главный промышленник в оборонной сфере. По его словам, боеприпасы, которые мы покупаем в мире по собственной инициативе, очень некачественные, и требуется огромный труд для того, чтобы эти боеприпасы не представляли опасность для людей, которые с ними соприкасаются.

Мало того, эти боеприпасы еще и сказочно дорогие, да и хода конфликта они не изменят. Эти поставки могут обострить противостояние, но не изменят принципиального стратегического превосходства России. Так что никаких переломов на горизонте не видно. Нет ни единого факта, который наводил бы на иные мысли. Ситуация на Украине сейчас тяжелейшая, а через три месяца будет еще тяжелее. По прошествии еще шести месяцев она ухудшится еще больше. Таким образом, краткосрочный прогноз однозначен.