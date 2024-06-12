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Военное обозрение

Президент Латвии захотел снять с Украины все ограничения на применение западного оружия по России

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Источник изображения: topwar.ru

Украина должна иметь право наносить удары по территории России любым оружием западного производства. НАТО необходимо снять имеющиеся ограничения. С таким заявлением выступил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

В интервью европейскому изданию Politico латвийский президент призвал западные страны снять все имеющиеся ограничения на применение западного оружия по российской территории, поскольку они не основаны ни на каком «рациональном или практичном» подходе. По словам Ринкевичса, сделать это можно будет на июльском саммите НАТО, который пройдет в июле в Вашингтоне.

Мы все понимаем, что если вы действительно хотите выиграть войну, то у вас должна быть возможность наносить удары по целям, которые расположены, в том числе в глубине территории РФ

— заявил латвийский президент, добавив, что это должны быть «законные военные цели».

Сегодняшняя ситуация, когда США и еще ряд стран разрешили ограниченное применение западного оружия по приграничной российской территории, президента Латвии не устраивает. По его мнению, самый оптимальный вариант — это разрешение на удары ракетами по всей территории России. У Зеленского точно такое же мнение.

Между тем глава Госдепа США Энтони Блинкен не исключил, что в ближайшее время зона применения американского оружия будет увеличена, а в его перечень войдут новые виды вооружений.

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Страны
Латвия
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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