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ТАСС

Главком ВМФ: ударное оружие кораблей "Калибр-НК" подтвердило эффективность в ходе СВО

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Пуск противокорабельной ракеты "Калибр-НК" с борта МРК проекта 21631 "Вышний Волочек"
Пуск противокорабельной ракеты "Калибр-НК" с борта МРК проекта 21631 "Вышний Волочек".
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

По словам Александра Моисеева, "наличие такого оружия позволяет говорить о нем, как о мощном, современном корабле ВМФ"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Ударное оружие кораблей, в том числе проекта 21631, комплекс "Калибр-НК" подтвердил эффективность в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом заявил главком Военно-морского флота (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев.

"Оружие, [которое] находится на вооружении малого ракетного корабля ["Калибр-НК"], - это эффективное оружие, оно подтвердило себя, не скрою, в рамках в том числе и специальной военной операции, <...> [когда] применялось в том числе с подобных кораблей. МРК "Ставрополь" - это 12-й в серии. Нет сомнений, что именно наличие такого оружия позволяет говорить о нем, как о мощном, современном корабле ВМФ", - сказал он в ходе церемонии спуска корабля.

Малый ракетный корабль проекта 21631 является носителем высокоточного ракетного оружия - крылатых ракет "Калибр". 

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Проекты
21631 Буян-М
Калибр КР
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