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ТАСС

Орбан: сторонники мира в Европе ведут со счетом 1:0, второй тайм будет в США

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: © Sean Gallup/ Getty Images

По словам премьер-министра Венгрии, вопрос о войне и мире, то есть продолжении либо прекращении конфликта на Украине, был, по сути, главным на выборах в Европарламент

БУДАПЕШТ, 11 июня. /ТАСС/. Сторонники мира в Европе ведут со счетом 1:0 в соперничестве со сторонниками продолжения конфликта на Украине, второй тайм состоится в США. Такими словами, используя спортивную терминологию в преддверии чемпионата Европы по футболу, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан охарактеризовал в интервью интернет-изданию Index результаты выборов в Европарламент (ЕП).

"Думаю, что мы ведем в Европе со счетом 1:0 в борьбе по вопросу о войне и мире. Перерыв отменен. Второй тайм состоится в Соединенных Штатах, и там тоже есть хорошие шансы на победу", - сказал глава правительства, имея в виду ноябрьские выборы президента США.

Он отметил, что вопрос о войне и мире, то есть продолжении либо прекращении конфликта на Украине, был, по сути, главным на выборах в Европарламент, проходивших с 6 по 9 июня в странах Евросоюза. Правящая в Венгрии партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" с самого начала украинского конфликта выступает за его скорейшее урегулирование путем переговоров.

"Сделав этот выбор, мы поставили своей целью замедлить, а затем и остановить европейский поезд, который мчался навстречу войне. Это сработало. Не только в Венгрии, но и во всей Европе укрепились силы, выступающие за мир", - считает Орбан.

"Например, в одной из ключевых стран, во Франции, которая, возможно, больше других выступает за отправку западных солдат на войну на Украине, политическая система получила сильную встряску. Теперь там должны состояться досрочные парламентские выборы, и есть хорошие шансы на то, что по их итогам партии, выступающие за мир, повторят свою победу, одержанную в воскресенье", - отметил премьер.

9 июня на встрече с журналистами после голосования на выборах в Европарламент он заявил, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, что прекратить украинский конфликт, по его мнению, можно будет в случае укрепления позиций миролюбивых сил в Европе и Америке. По его словам, в этом смысле решающее значение будут иметь результаты выборов в Европарламент и президентских выборов в США. Ранее Орбан неоднократно говорил, что связывает надежды на установление мира на Украине с возможным возвращением в Белый дом республиканца Дональда Трампа. 

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Венгрия
США
Украина
Франция
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Евросоюз
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