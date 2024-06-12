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В России создали спецпатроны для борьбы с БПЛА

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Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

«Известия»: в России создали специальные патроны для борьбы с небольшими БПЛА

В России созданы специальные патроны для борьбы с небольшими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщает газета «Известия».

Боеприпасы 12/70 «Перехват» и 12/76 КС, предназначенные для применения из гладкоствольных ружей 12-го калибра, разработаны компанией «Техкрим» из Ижевска и направлены в зону специальной военной операции. Первый патрон снаряжается шестью свинцовыми сегментами, которые соединены между собой кевларовой нитью. После выстрела 12/70 «Перехват» на расстоянии 15-20 метров от ружья разрывается, формируя поле поражения диаметром до одного метра.

Второй патрон использует кольцо Элея — охватывающий дробовой снаряд пластиковый цилиндр, препятствующий разлету дроби сразу после дульного среза ствола. Каждый 12/76 КС снабжается дробью №3 диаметром 3,5 миллиметра.

Ранее ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика сообщил, что российский наземный дрон «Тоша» получит автоматическую турель для борьбы с беспилотниками противника.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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