В России создали спецпатроны для борьбы с БПЛА

«Известия»: в России создали специальные патроны для борьбы с небольшими БПЛА

В России созданы специальные патроны для борьбы с небольшими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщает газета «Известия».

Боеприпасы 12/70 «Перехват» и 12/76 КС, предназначенные для применения из гладкоствольных ружей 12-го калибра, разработаны компанией «Техкрим» из Ижевска и направлены в зону специальной военной операции. Первый патрон снаряжается шестью свинцовыми сегментами, которые соединены между собой кевларовой нитью. После выстрела 12/70 «Перехват» на расстоянии 15-20 метров от ружья разрывается, формируя поле поражения диаметром до одного метра.

Второй патрон использует кольцо Элея — охватывающий дробовой снаряд пластиковый цилиндр, препятствующий разлету дроби сразу после дульного среза ствола. Каждый 12/76 КС снабжается дробью №3 диаметром 3,5 миллиметра.

Ранее ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика сообщил, что российский наземный дрон «Тоша» получит автоматическую турель для борьбы с беспилотниками противника.