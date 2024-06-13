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Известия.ru

Лопасть порву: разработаны спецпатроны для борьбы с беспилотниками

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Новые боеприпасы повысят эффективность борьбы с небольшими БПЛА

В зону СВО отправлены специальные патроны для борьбы с дронами — 12/70 «Перехват» и 12/76 КС. Их используют для стрельбы из гладкоствольных ружей. Первый патрон получил оригинальную конструкцию — его поражающие элементы связаны кевларовой нитью. В конструкции второго используется специальное кольцо. Эти конструктивные элементы увеличивают поражающую способность и кучность боеприпасов. Эксперты отмечают, что на передовой наши бойцы уже сбивают дроны из ружей обычными охотничьими боеприпасами и спецпатроны должны значительно повысить эффективность такого способа борьбы с БПЛА.

Кевларовая паутина

Противодроновые патроны — 12/70 «Перехват» и 12/76 КС разработанные ЗАО «Техкрим» — из Ижевска отправлены для испытаний в зону специальной военной операции. Боеприпасы предназначены для стрельбы из гладкоствольных ружей 12-го калибра — самых распространенных охотничьих ружей в России. Среди них известные многозарядные модели «Сайга-12», «Вепрь-12», МР-155. А также переломные, одноствольные и двуствольные — МР-18, МР-27, МР-43, ТО3-34 и другие.

— Мы уже отгрузили первые партии патронов в зону СВО, — рассказал «Известиям» директор ЗАО «Техкрим» Олег Кузьменко.

Патрон «Перехват» снаряжается шестью свинцовыми сегментами, которые соединены между собой кевларовой нитью.

Патроны калибра 12/70 «Перехват»

Источник изображения: Фото: techcrim.ru

После выстрела конструкция раскрывается на расстоянии от 15 до 20 м от дульного среза ствола, закрывая поле диаметром до одного метра.

— Принципиально конструкция патрона известна, — объяснил Олег Кузьменко. — В основе ее связанная картечь, которую используют для охоты на животных, иногда гусей. Картечь связывается нитью или леской для того, чтобы повысить вероятность поражения по сравнению с обычным патроном. В конструкции «Перехвата» сегменты связаны так, что мы получаем сплошное поле поражения, без «окон» между поражающими элементами, так как и нить может препятствовать движению дрона.

По словам разработчиков, приемлемая кучность стрельбы обеспечивается на дальностях до 50 м.

— Но эффективность применения патрона на этих и более дальних дистанциях зависит от многих других факторов, например от умения и практических возможностей стрелка, — отметил Олег Кузьменко.

Он отметил, что новый патрон сейчас опробуется в поисках путей совершенствования конструкции.

— Мы испытывали его на FPV-дронах, — рассказал он. — Результаты были хорошие. Теперь ждем итогов практического применения, чтобы сделать выводы о его эффективности, необходимости той или иной доработки.

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Источник изображения: iz.ru


«Жирный гусь»

Другой новый патрон — 12/76 КС сделан на базе охотничьего с названием «Жирный гусь». В нем для увеличения кучности и дальности стрельбы до 75 метров применено известное охотникам кольцо Элея — пластиковый цилиндр, охватывающий дробовой снаряд и препятствующее разлету дроби сразу после дульного среза ствола. Выпускаются конструктивно идентичные модификации, которые могут приобретаться как владельцами гражданского оружия, так и охранными организациями.

— Патрон снаряжен дробью № 3 диаметром 3,5 мм, — рассказал Олег Кузьменко. — По известным оценкам экспертов это наиболее эффективная дробь для применения по беспилотникам. Если дробь мелкая, то в патрон можно уложить большее ее количество, но малая масса не обеспечивает необходимую энергию воздействия на цель. Более тяжелая способна наносить урон, но ее мало вмещается в патрон, теряется кучность. Приходится искать компромисс.

Новые патроны позволят бороться с небольшими дронами, причем от промышленности не потребуется особых усилий, чтобы наладить их массовый выпуск, а простые бойцы смогут без дополнительного обучения их применять, рассказал «Известиям» доцент РЭУ им. Плеханова, полковник Александр Перенджиев.

— Это хорошо — БПЛА сейчас играют важную роль на поле боя, — считает эксперт. — Мы с минимальными затратами решаем проблему самообороны бойцов, помогаем защититься им от небольших дронов. Причем это изобретение должно заработать сразу, повысив выживаемость. Боец моментально освоит ружье: на линии боевого соприкосновения из них уже сбивают дроны. Это тот самый случай, когда в самом хорошем смысле работает старая поговорка «дешево и сердито». В нашем случае самое главное, что это и эффективно. Считаю, что это направление будет развиваться и в дальнейшем.

Фото: Getty Images/imageBROKER.com/Olaf Krüger

Источник изображения: iz.ru

Эксперт отметил, что эти патроны могут использовать и обычные люди в приграничных регионах, где противник наносит удары легкими дронами по гражданским объектам и мирным жителям.

— В сельской местности много людей, у которых есть ружья, они умеют им пользоваться. Такие боеприпасы помогут им наладить оборону своего населенного пункта или дома, — пояснил он.

Бойцу, вооруженному ружьем, пригодится такой патрон, но глобально проблема защиты личного состава и техники от БПЛА должна решаться при помощи комплексов РЭБ, считает председатель Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.

— В последнее время противник не испытывает дефицита дронов и старается их применять массировано — роями, — рассказал он. — Патроны — это хорошо, но если на тебя летит 10 или 20 «камикадзе», ружьем весь рой не перестреляешь. Наиболее эффективной в таких условиях была бы радиоэлектронная борьба. Только средства РЭБ могут подавить работу дронов на нужном участке линии боевого соприкосновения и справиться с атакой роя.

Антидроновые новинки

В России сейчас активно развиваются антидроновые системы. Ранее «Известия» писали о новой модификацию FPV-дрона «Джокер-10», который должен сбивать БПЛА противника.

Фото: РИА Новости

Источник изображения: iz.ru

На «Джокере» крепятся специальные трубы, с помощью которых самолеты отстреливают ложные тепловые цели. Только на дроне они начиняются взрывчаткой и поражающими элементами. При приближении БПЛА противника они стреляют, и направленный поток осколков сбивает аппарат противника. В крайнем случае такая машина может пойти на таран.

По мнению разработчиков, FPV-ПВО-расчет, вооруженный специальным наземным оборудованием и этими дронами, может стать перспективным дополнением к общей схеме перехвата воздушных целей на линии обороны.


Сейчас запускается в серийное производство новый комплекс радиоэлектронной разведки «Грань». Он позволяет эффективно бороться с дронами — за счет того что наблюдает за всеми используемыми БПЛА частотами и может их передать расчетам РЭБ. И это малая часть списка новой техники для борьбы с беспилотниками противника, которая сейчас проходит испытания.


Богдан Степовой

Андрей Федоров

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Россия
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КМ-8 Грань
Сайга (М, МК)
Сайга-12
Проекты
БПЛА
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