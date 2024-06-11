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Российские ракетоносцы выполнили плановые полеты

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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости.

МО: ракетоносцы Т-95МС и Ту-22М3 выполнили плановые полеты

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) России в Telegram.

«Наиболее продолжительный полет составил более 6 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ, Су-27, Су-33 Воздушно-космических сил и морской авиации Военно-Морского Флота. На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что экипажи самолетов дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Все полеты выполняют в строгом соответствии с международными правилами.

В феврале военный эксперт Анатолий Матвийчук допустил, что модернизированный ракетоносец Ту-160М может превосходить базовую модификацию по всем параметрам.

В апреле 2023 года восемь дальних сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 провели патрулирование над нейтральными водами Охотского и Японского морей в рамках проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота.

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