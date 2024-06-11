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В зоне СВО заметили новую российскую артустановку «Мальва». В чем ее уникальность?

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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости.

РИА: РФ начала применять под Харьковом новую САУ 2С43 «Мальва»

В Харьковской области заметили российскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С43 «Мальва». Она применяется для контрбатарейной борьбы и поражения точечных целей.

«Мальва» — первая российская САУ на колесной базе. Боевая масса техники — 32 тонны, что позволяет доставлять ее военно-транспортными самолетами Ил-76. Отмечается, что машина гораздо легче и мобильнее основной гусеничной гаубицы российских войск того же калибра — «Мсты-С». А также имеет вдвое больший запас хода по топливу — тысячу километров.

«Мальва» имеет двигатель ЯМЗ-8424.10 мощностью 470 лошадиных сил. Артустановка способна разгоняться на шоссе до 80 километров в час и передвигаться по бездорожью. Также боевая машина оснащена снайперской артиллерийской установкой и современной системой управления огнем. В качестве ходовой платформы на самоходках используется четырехосный вездеход «Вощина» Брянского автозавода.


Самоходная артиллерийская установка "Мальва", переданная "Ростехом" на вооружение Министерства обороны России.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Дальность стрельбы «Мальвы» превышает 24 километра

Новая САУ оснащена нарезным орудием 2А64 с длиной ствола 47 калибров. Она поражает цели на удалении до 24 километров осколочно-фугасным снарядом и до 28 километров — активно-реактивным.

2 июня в сети появилось первое видео работы российской самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мальва» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Утверждалось, что ролик был снят в Харьковской области.


Колесная самоходная гаубица "Мальва".
Источник: CC BY 4.0 / Минобороны РФ (cropped) /

После его обнародования «Ростех» прокомментировал дальность установки. «Дальность стрельбы: > 24 километров. Вы же не подумали, что все так однозначно?» — отметили в госкорпорации.

«Ростех» также напомнил о прошлогоднем интервью первого заместителя гендиректора госкорпорации Владимира Артякова, который, в частности, рассказал о работе над модернизированным вариантом «Мальвы» с увеличенной дальностью стрельбы. «Поверьте, у нас будет что противопоставить дальнобойным западным гаубицам, которые сейчас поставляются для ВСУ», — сказал тогда он.

Новая САУ отличается скоростью и маневренностью

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук подчеркнул, что «Мальва» отличается своей скоростью и маневренностью. Он отметил, что 152-миллиметровая свободная колесная гаубица появилась в войсках недавно. Аналитик уверен, что «в такой ситуации, как сейчас, она даст фору всем гусеницам».

Броневая защита [«Мальвы»] — капсула — позволяет защищаться от стрелкового оружия и осколочных гранат

Анатолий Матвийчук

военный эксперт, полковник в отставке

По данным РИА Новости, западные колесные аналоги, такие как французский CAESAR, шведский Archer, а также украинская «Богдана» уступают российской «Мальве». Они бьют осколочно-фугасным снарядом лишь на дистанцию до 40 километров, в то время как российская пушка способна забросить управляемый «Краснополь-Д» на 43 километра. Отмечается, что эта дальнобойность делает новую САУ практически неуязвимой для FPV-дронов. Вкупе с точностью, скорострельностью и мобильностью это превращает боевую машину в идеальное кочующее огневое средство.

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