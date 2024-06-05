Работа российской САУ «Мальва» впервые попала на видео

Работа российской колесной САУ 2С43 «Мальва» в зоне СВО впервые попала на видео

В сети появилось первое видео работы российской самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мальва» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Кадры показал Telegram-канал «Армия Ведлер».

На ролике видны последние моменты работы орудийного расчета, после чего колесная гаубица делает выстрел в сторону противника. Утверждается, что видео снято в Харьковской области.

Самоходки 2С43 «Мальва» в зоне СВО на харьковском направлении были замечены 3 июня. Максимальная скорость артустановок — до 80 километров в час, а запас хода по топливу достигает тысячу километров. В качестве ходовой платформы на самоходках используется четырехосный вездеход «Вощина» Брянского автозавода.