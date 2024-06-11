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Армия России начала применять тяжелые октокоптеры против ВСУ

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Кадр: Telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны
Кадр: Telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны.

РВ: армия России начала применять тяжелые октокоптеры против ВСУ

Российская армия начала применять против бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) тяжелые октокоптеры. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает Telegram-канал «Русская весна» (РВ).

В опубликованном ролике показана атака российского беспилотника на украинскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley американского производства. «Интересно здесь не столько уничтожение, сколько то, что россияне начинают все чаще использовать тяжелые многозарядные октокоптеры», — цитирует источник украинскую сторону.

Ранее полковник в отставке Виктор Литовкин заявил «Ленте.ру», что системы противовоздушной обороны с начала украинского конфликта научились лучше противостоять беспилотникам.

В апреле газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России также сообщила, что побережье Камчатки и акваторию Северного морского пути прикроют беспилотниками «Иноходец» и «Форпост».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Bradley
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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