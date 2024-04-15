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Севморпуть и Камчатку прикроют беспилотными «Иноходцами»

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Кадр: Минобороны России / YouTube
Кадр: Минобороны России / YouTube.

«Известия»: базы дронов «Иноходец» и «Форпост» построят на Камчатке и в Арктике

Побережье Камчатки и акваторию Северного морского пути прикроют беспилотниками «Иноходец» и «Форпост». На полуострове и вдоль Севморпути планируют построить базы для тяжелых дронов, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

Беспилотники будут контролировать морское и воздушное пространство в Арктике, искать нарушителей и принимать участие в поисково-спасательных операциях.

«В этих районах целесообразно проводить непрерывный мониторинг. Мы должны владеть всей информацией по нахождению посторонних судов и военных кораблей в нашей экономической зоне в Арктике и особенно проходящих по Северному морскому пути без нашего разрешения и уведомления. То же самое касается Камчатки, Анадыря и прилегающих морей. Мониторинг можно вести как пилотируемой авиацией, так и с помощью БПЛА», — сказал бывший командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

По мнению военного историка Дмитрия Болтенкова, огромная территория Севморпути требует контроля. По его словам, беспилотники смогут выполнять соответствующие задачи дешевле и эффективнее пилотируемой авиации.

Радиус действия «Иноходца» составляет 300 километров, а взлетная масса превышает одну тонну. Аппарат может нести оборудование для разведки и поражения целей. «Форпост» с максимальной продолжительностью полета 18 часов также может выполнять разведывательные задачи и нести средства поражения.

В январе бывший главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов сообщил, что ВМФ будет усилен ударными беспилотниками «Охотник» и «Иноходец».

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
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ТОФ
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