«Утешительный приз»: НАТО назначит спецпредставителя по Украине в качестве «компенсации» за отказ в принятии в альянс

Источник изображения: topwar.ru

Украину не возьмут в НАТО, на ближайшем саммите альянса этот вопрос даже не будет подниматься, но ее может ожидать «утешительный приз» — назначение постоянного посланника блока. Об этом сообщает Foreign Policy.

По данным американского журнала, ссылающегося на собственные источники, в Брюсселе решили «компенсировать» Киеву отказ во вступлении в НАТО назначением специального посланника. Таким образом, альянс как бы подтверждает свои «долгосрочные обязательства» перед Украиной. Мол, всё нормально, мы о вас не забыли, вот даже представителя назначили. Кстати, такой же представитель когда-то назначался и в Афганистане.

Решение о назначении «старшего гражданского представителя» на Украине еще не принято, обсуждение пройдет на ближайшем саммите альянса в июле. После назначения, а оно состоится обязательно, так как хоть какую-то кость Зеленскому кинуть все же надо, посланник альянса будет отвечать за военную помощь Украине от НАТО и координировать ее потоки.

В самом альянсе отношение к такому предложению неоднозначное, часть стран приветствует его, другая критикует. Среди критиков те, кто тащит Киев в альянс двумя руками. По их мнению, это простая подачка, тогда как главной целью Зеленского является вступление Украины в альянс.

Это часть утешительного приза, который мы все пытаемся создать

— заявил один из чиновников НАТО, добавив, что в ближайшее время Украина даже не получит дорожной карты для вступления в альянс.