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Польша закупает американские дальнобойные авиационные крылатые ракеты JASSM-ER

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28 мая 2024 года в Варшаве состоялось заключение соглашения между министерством национальной обороны Польши и правительством США (в виде обмена между правительствами письмами Letters of Offer and Acceptance - LOA) на поставку Польше по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) неназываемого количества (заявлено "несколько сотен") американских дальнобойных авиационных крылатых ракет Lockheed Martin AGM-158B-2 JASSM-ER. Стоимость соглашения составляет 735 млн долл. Поставки ракет будут произведены с 2026 по 2030 годы. В церемонии принял участие вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Подписание вице-премьером и министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышом соглашения с правительством США на поставку Польше по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) американских дальнобойных авиационных крылатых ракет Lockheed Martin AGM-158B-2 JASSM-ER. Варшава, 28.05.2024 (с) министерство национальной обороны Польши

Ранее 12 марта 2024 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомления о планируемой продаже Польше по линии американской программы FMS крупных партий современного авиационного управляемого вооружения, включая 821 авиационную крылатую ракету AGM-158B-2 JASSM-ER с оценочной стоимостью поставки этих ракет 1,77 млрд долл. Первое соглашение 28 мая было подписано, впрочем, на меньшее количество ракет - по ряду неофициальных сообщений западных СМИ, Польша заказала 340 ракет JASSM-ER.

Закупка этих ракет осуществляется в первую очередь для вооружения заказанных Польшей 32 истребителей Lockheed Martin F-35A Lightning II. Ракеты AGM-158B/В-2 JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile Extended Range) являются модифицированным вариантом уже закупленных Польшей авиационных крылатых ракет AGM-158A JASSM меньшей дальности, и, как считается, в исполнении JASSM-ER имеют дальность полета до 1000 км.

По межправительственному соглашению с США от 2014 года по линии FMS Польша приобрела 40 крылатых ракет AGM-158А JASSM, имеющих максимальную дальность стрельбы до 360-400 км, и поставленных с 2017 по 2019 годы, а по соглашению 2018 года по линии FMS Польша уже приобрела 70 крылатых ракет в модификации AGM-158B JASSM-ER, их поставки велись с 2020 года. Приобретенные ракеты JASSM и JASSM-ER интегрированы в состав вооружения истребителей Lockheed Martin F-16C/D Block 52+ ВВС Польши.

31 мая 2024 года соглашение с США о закупке по линии FMS авиационных крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER заключила также Финляндия.

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Страны
Польша
США
Финляндия
Продукция
B-2 Spirit
F-16
F-35
F-35A
JASSM
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
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