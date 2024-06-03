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Финляндия закупает американские дальнобойные авиационные крылатые ракеты JASSM-ER

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Министерство обороны Финляндии 31 мая 2024 года сообщило, что министр обороны страны Антти Хакканен утвердил межправительственное соглашение с США о приобретении Финляндией американских дальнобойных авиационных крылатых ракет Lockheed Martin AGM-158B JASSM-ER. Параметры соглашения не раскрываются. Сообщается, что "ракеты будут поставлены в соответствии с графиком развертывания" в составе ВВС Финляндии закупаемых многоцелевых истребителей Lockheed Martin F-35A Lightning II.

Испытательный запуск авиационной крылатой ракеты Lockheed Martin AGM-158B JASSM-ER с истребителя Lockheed Martin F-35A Lightning II (с) Lockheed Martin

Ракеты AGM-158B JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile Extended Range) являются модифицированным вариантом уже закупленных Финляндией авиационных крылатых ракет AGM-158A JASSM меньшей дальности, и, как считается, в исполнении JASSM-ER имеют дальность полета до 1000 км. ВВС Финляндии в 2018-2020 годах получили 70 ракет AGM-158A JASSM для вооружения истребителей F/A-18C/D Hornet.

Интерес к приобретению дальнобойных ракет JASSM-ER Финляндия официально обозначила в 2020 году, причем тогда было заявлено о намерении приобрести 200 ракет. Конгресс США в 2020 году одобрил возможную продажу ракет JASSM-ER Финляндии в рамках общего пакета вооружения и оборудования к возможной продаже Финляндии истребителей F-35A. Как и ранее приобретение ракет JASSM, закупка Финляндией JASSM-ER осуществляется по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS).

В феврале 2022 года Финляндия подписала соглашения с США о приобретении по линии FMS 64 истребителей F-35A с поставкой в 2025-2030 годах. Также Финляндия планирует приобрести для оснащения F-35A малогабаритные крылатые ракеты Kongsberg JSM, размещаемые во внутренних отсеках вооружения.

Западные комментаторы отмечают, что с получением ракет JASSM-ER Финляндия впервые получит возможность достигать ракетным оружием Москвы при запуске над своей национальной территорией.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Финляндия
Продукция
F-18
F-35
F-35A
JASSM
Компании
Kongsberg
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
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