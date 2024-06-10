Темпы СВО, глобальные вызовы и поддержка граждан. О чем Путин рассказал на ПМЭФ

Россия реагирует на глобальные структурные изменения, создавая необходимые условия для динамичного внутреннего развития, заявил президента РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Часовое выступление вошло в тройку самых масштабных выступлений главы государства на площадке ПМЭФ за все годы, в нем российский лидер рассказал об обеспечении роста экономики, поддержке IТ-сектора, пенсионном обеспечении и росте доходов населения.

В ходе последовавшей дискуссии на пленарной сессии, которая продлилась более 3,5 часа, Путин ответил на вопросы участников, в том числе о темпах проведения специальной военной операции, об условиях мирного соглашения с Киевом, о нерациональном поведении США и Европы и о настоящем патриотизме.

ТАСС собрал основное из сказанного президентом РФ.

Мировая экономика меняется

В условиях глобальных перемен формируется многополярный мир с новыми центрами роста: "Экономика России реагирует на эти вызовы и также динамично меняется, обретает большую силу и устойчивость".

Сейчас в мире наблюдается взрывной технологический рост практически во всех сферах жизни: "Очевидно, что в полной мере воспользоваться преимуществами технологического прогресса смогут те страны, которые не только производят новые решения, но и способны обеспечить их быстрое, опережающее внедрение".

Россия и дальше будет наращивать поддержку позитивных изменений в обществе и в экономике, в этой работе она открыта "для самого широкого сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами, зарубежными компаниями, странами, интеграционными объединениями".

РФ готова предлагать другим странам формат полноформатного технологического и промышленного партнерства, "включая обеспечение полного жизненного цикла товаров и услуг с подготовкой национальных кадров, локализацией производств, инжиниринговым сопровождением, техническим сервисом, страхованием".

Преобразование России

Темпы роста российской экономики превышают среднемировые, "особенно важно, что такая динамика определяется в первую очередь несырьевыми отраслями".

Россия уже обогнала Японию и Германию по объему экономики, "Но мы понимаем при этом, что лидерские позиции нужно постоянно подтверждать, усиливать. Другие страны тоже не стоят на месте".

Россия доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям в финансовом секторе, электронной торговле, сфере транспортных услуг, системе государственного управления: "Аналогичные процессы начинают разворачиваться и в вооруженных силах, где нам также необходим высокий темп технологического обновления".

Структура российского экспорта меняется, "несырьевой неэнергетический экспорт мы будем активно поддерживать, и к 2030 году его объем должен вырасти не менее чем на две трети по сравнению с 2023-м".

Россия, несмотря на нелегитимные санкции Запада, остается ключевым участником мировой торговли, "активно развивает логистику, географию сотрудничества".

Поддержка граждан, ипотека и пенсии

Все структурные изменения, которые будет активно и целевым образом поддерживать государство в России, должны привести к интегральному результату - "повышению качества и продолжительности жизни граждан и их семей".

Сроки софинансирования в программе долгосрочных сбережений граждан могут быть увеличены с 3 до 10 лет.

Индексацию пенсий работающим пенсионерам планируется начать с 1 февраля 2025 года: "Прошу партию "Единая Россия" совместно с правительством подготовить соответствующий законопроект и принять его в весеннюю сессию. Знаю, что и все другие фракции, представленные в парламенте, безусловно, это поддержат".

С 1 июля дополнительные программы льготной семейной ипотеки "будут действовать во всех регионах России, для каждой семьи, которая хочет построить свой дом".

"Для семей, которые живут и хотят приобрести жилье в малых городах или в регионах, где объем жилищного строительства пока недостаточен, здесь семьи с двумя детьми смогут воспользоваться семейной ипотекой под 6% независимо от возраста детей. Единственное условие - чтобы хотя бы один ребенок в семье был несовершеннолетним на момент оформления ипотеки".

Долевое страхование жизни граждан, которое будет запущено с 1 января 2025 года, необходимо поддержать механизмом государственного страхования на сумму 2 млн 800 тыс. рублей - "как по долгосрочным сбережениям".

Развитие фондового рынка и поддержка бизнеса

Капитализация российского фондового рынка к концу десятилетия должна вырасти "примерно вдвое и составить две трети валового внутреннего продукта".

"Мы будем создавать все условия, чтобы малые и средние компании в нашей стране росли еще быстрее, будем повышать эффективность действующих мер поддержки, а также в дополнение к ним предлагать новые".

Уже в весеннюю парламентскую сессию может быть принят федеральный закон, "который задаст четкую правовую базу креативной индустрии, а в дальнейшем позволит установить общие стандарты ее поддержки".

Правительству поручено проработать дополнительные меры поддержки IТ-компаний, "в том числе определить уровень закупок компаний с госучастием у малых технологических компаний и стартапов".

К 2030 году в России предстоит сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы, "в горизонте шести лет не менее 80% российских организаций ключевых отраслей экономики должны перейти на отечественное программное обеспечение в производственных и управленческих процессах".

О развитии Сибири и Дальнего Востока

Мировой центр развития смещается в Азию, "и, конечно, надо быть ближе к этим центрам развития".

Россия будет "прирастать Арктикой", где сосредоточены основные запасы минеральных ресурсов: "Они еще сложны и дорогостоящи по разработке, но тем не менее это очень большая перспектива".

Развивать Сибирь и Дальний Восток сейчас нужно не раздавая землю, как в советское время или при Аркадии Столыпине. "Теперь главное средство производства - мозги. Нам нужно развивать технологии, строить университеты и готовить соответствующие кадры. И это мы тоже делаем".

В отличие от времен Петра I или советской эпохи, надо развивать страну рыночными стимулами, нельзя создавать "третью столицу" административными решениями: "Если мы будем создавать условия для развития, то тогда центры экономической активности автоматом будут туда смещаться".

О ходе СВО и переговорах с Киевом

Власть на Украине сейчас узурпирована и утратила легитимность, но Россия готова искать, с кем вести переговоры: "Только, повторяю, на тех условиях, о которых мы договаривались еще начиная эти переговоры в Минске и потом в Стамбуле, а не на каких-то придумках".

Ускорение решения задач специальной военной операции возможно, "но это прямо пропорционально с потерями": Понимая свою ответственность, я все-таки исхожу из того, что предлагает Генеральный штаб, министерство обороны. Скорость - это важно, но еще важнее забота о жизни и здоровье наших ребят, которые воюют на фронте".

Все вооруженные конфликты заканчиваются мирными договоренностями "либо на базе военного поражения, либо на базе победы": "Мы, конечно, стремимся и добьемся победы".

"У Генштаба, у Минобороны есть планы реализации и достижения всех этих целей [СВО], мы по этому плану и действуем. Уверен, все эти планы будут реализованы".

Ядерные угрозы

Россия никогда не начинала первой риторику ядерной эскалации, а только отмечала, что к этому нужно относиться серьезней: "Мы не бряцаем".

Россия не будет "со всеми воевать", нужно добиваться от Запада таких условий, чтобы они соответствовали интересам РФ "и были максимально надежными".

"Если, не дай Бог, дойдет до каких-то ударов, то все же должны понимать, что у России есть система СРПН - система предупреждения о ракетном нападении. У США [она тоже] есть. Больше нигде в мире такой системы развитой нет. В Европе развитой системы нет. Они в этом смысле более или менее беззащитны".

"Но я все-таки исхожу из того, что до этого никогда не дойдет".

"Потрескивающая" гегемония США

Фундаментальные основания экономики Соединенных Штатов сейчас "потрескивают", среди проблем - госдолг, "который зашкаливает", и инфляция.

"Доллар - это один из немногих инструментов сегодняшнего величия США. Они своими руками подталкивают отход участников мировой экономической деятельности от доллара. Это и так будет происходить в силу сокращения объемов американской экономики".

Американские власти ведут себя как луддиты, "которые ломают свои же инструменты величия" в условиях, когда "никакого другого залога, что называется, кроме доверия к американской экономике в сегодняшней мировой финансовой системе не существует".

О ценностях, единстве и патриотизме