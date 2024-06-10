Российский ответ Starlink успешно прошел испытания

Российский ответ Starlink прошел первую стадию испытаний

Первая серия испытаний лазерной межспутниковой связи, являющяяся российским ответом системе Starlink Илона Маска, завершилась успешно. Об этом сообщило издание Business Insider со ссылкой на компанию-производителя «Бюро 1440».

Отмечается, что в ходе тестов два аппарата, находящиеся на расстоянии свыше 30 километров друг от друга, передали более 200 гигабайтов информации со скоростью 10 гигабит в секунду. Этот опыт стал первым успешным в отечественной сфере космической связи.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания SpaceX тратит большие ресурсы на борьбу с попытками России заглушить спутниковую связь Starlink на Украине. По данным Маска, Вооруженные силы Украины (ВСУ) широко используют доступ в интернет через Starlink в боевых действиях.

Позднее пользователи глобальной спутниковой системы связи Starlink в ряде государств пожаловались на проблемы в ее работе. На это указывала информация с сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.