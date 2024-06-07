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Бронированный «Спартак» показали на ПМЭФ

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости.

Используемый в СВО бронеавтомобиль «Спартак» показали на ПМЭФ

Российский бронеавтомобиль «Спартак», который используют в зоне проведения специальной военной операции (СВО), показали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Бронеавтомобиль многоцелевого назначения 59095C-15 семейства "Спартак" предназначен для транспортировки и обеспечения безопасности людей и различных грузов, материальных ценностей, буксирования прицепов, с требуемым уровнем противопульной и противоминной защищенности», — говорится на стенде, установленном рядом с машиной.

Бронеавтомобиль с повышенной противоминной защитой «Спартак» («ВПК-Урал») получил однообъемный бронекорпус с V-образным днищем и антитравматические сиденья. Машина может выдержать взрыв до шести килограммов тротила под днищем, а фронтальная и бортовая броня обеспечивает защиту от бронебойных пуль. «Спартак» может оснащаться бронированной башней с крупнокалиберным пулеметом.

В апреле в зоне СВО заметили «Спартак» с необычной защитой от дронов-камикадзе. Машина получила каркас с решетчатыми экранами, которыми прикрыли крышу, борта, переднюю и заднюю части бронеавтомобиля. Также дополнительную защиту получили колесные арки.

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Страны
Россия
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