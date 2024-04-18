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«Спартак» с необычной защитой от дронов заметили в зоне СВО

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Фото: Mike1979 Russia / Wikimedia
Фото: Mike1979 Russia / Wikimedia.

Российские военные установили антидроновую защиту на бронеавтомобиль «Спартак»

Российский бронеавтомобиль АМН-590951 «Спартак» с необычной антидроновой защитой заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На фотографию машины обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».



На «Спартак» установили каркас с решетками, которые прикрывают крышу, борта, переднюю и заднюю части машины. Колесные арки дополнительно защитили стальными листами. Подобная конструкция призвана защитить машину от FPV-дронов и сбрасываемых с квадрокоптеров снарядов.

Бронеавтомобиль с повышенной противоминной защитой «Спартак» получил однообъемный бронекорпус с V-образным днищем и антитравматические сиденья. Машина способна выдержать взрыв до шести килограммов тротила под днищем. «Спартак» с двигателем мощностью 312 лошадиных сил развивает скорость до 100 километров в час.

В августе 2023 года на форуме «Армия-2023» впервые представили экспортный вариант бронеавтомобиля «Спартак» с возможностью установки руля с правой стороны.

В том же месяце источник РИА Новости сообщил, что Министерство обороны России заказало партию бронеавтомобилей «Тигр-М» в варианте «Безумный Макс» с усиленной защитой.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Тигр-М
Компании
Минoбороны РФ
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