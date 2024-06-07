Владимир Путин высказался о китайской экономической модели. Российские эксперты сходятся во мнении, что она эффективнее американской (Гуаньча, Китай)

Китайская модель экономического развития более эффективна, чем американская, заявил Владимир Путин. Он также высоко оценил торговое партнерство Москвы и Пекина. Читатели "Гуаньча" поддержали его слова и отметили, что Запад, в отличие от России, не понимает очевидных вещей.

Вчера, 5 июня, президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пообщался с представителями ведущих мировых информационных агентств. В ходе встречи Путин высоко оценил успехи Китая в создании экономической модели, превосходящей американскую. Он также назвал попытки Запада препятствовать развитию Поднебесной "большой ошибкой".

"Некоторые наши эксперты, хорошие экономисты, достаточно молодые люди, но достаточно опытные, они говорят, что анализ того, что происходит, скажем, в китайской экономике, и того, что происходит в экономиках других стран мира, в том числе в ведущих экономиках, включая Соединенные Штаты, показывает, что все-таки китайцам удалось создать такую очень своеобразную, но весьма эффективную модель экономического развития — более эффективную, чем в тех же Штатах. И, судя по результатам работы китайской экономики, похоже, что так оно и есть", — сказал Путин, опираясь на мнение российских экономистов.

Как подчеркнул российский лидер, экономика Китая очень надежная и становится все более и более высокотехнологичной. "Мне кажется, что это большая ошибка со стороны тех же США или некоторых европейских стран, которые хотят или пытаются как-то затормозить экономику Китая. Потому что, на мой взгляд, чтобы самим быть успешными, надо было бы встраиваться в эти процессы, а не пытаться им помешать", — указал он.

Российский лидер также обвинил Запад в том, что тот делает вздорные заявления об избыточных производственных мощностях в Поднебесной: ""У китайцев перепроизводство автомобилей, в том числе перепроизводство электроавтомобилей". Кто это говорит-то? Это говорят люди, которые считают себя рыночниками? Они что, не понимают, они что, не знают, кто определяет, есть перепроизводство или нет? Это определяет рынок. Если Китай производит определённое количество автомобилей и рынок это всё поглощает, забирает, о каком перепроизводстве идёт речь? Это просто ерунда какая-то, правда?"

Уже некоторое время американские политики продолжают спекулировать на так называемой теории "китайского перепроизводства", указывая пальцем на избыток электромобилей и других товаров. Пекин отрицает "перепроизводство в энергетической отрасли, подчеркивая, что западные обвинения полностью не соответствуют фактам и экономическим законам, по сути являясь протекционистскими.

Отвечая на вопросы представителей СМИ, Владимир Путин вновь отметил, что китайско-российское партнерство не ситуативно, а основано на глубоких общих интересах. Он отметил, что Пекин является главным торгово-экономическим партнером Москвы на протяжении последних 15 лет, а их двустороннее сотрудничество носит очень осторожный, спокойный и поэтапный характер.

"Надо сказать, что у нас [России и Китая] практически всё получается", — сказал Путин, добавив, что в будущем есть хорошие перспективы для сотрудничества в таких высокотехнологичных областях, как авиастроение и искусственный интеллект, космос и военное дело.

Говоря о российско-китайской торговле, президент отметил, что она превзошла все ожидания и успешно диверсифицируется. "Сейчас объём торгового оборота превышает наши ожидания. По китайской статистике, это 240 миллиардов долларов; по нашей — чуть меньше, где-то 230 примерно. Но дело даже не в объёме товарооборота. Дело в том, что мы его диверсифицируем, и достаточно успешно".

ПМЭФ начал свою работу в 1997 году и стал одним из важнейших международных и крупных по масштабу экономических форумов в России. В этом году он проходит во втором по величине городе России Санкт-Петербурге с пятого по восьмое июня, где делегаты из более чем ста стран и регионов смогут обсудить актуальные темы и будут стремиться к сотрудничеству и всеобщему развитию.

Автор: Ци Цянь (齐倩)

Комментарии читателей "Гуаньча":

Честный, бесхитростный, но робкий

Путин заявил: "У Китая и России глубокие общие интересы".

Это, несомненно, правда!

Мы появляемся на свет, а годы нас подгоняют

Для наших двух стран будет лучше не вести расчеты в долларах!

Ветер разносит вести

Джеффри Сакс, придумавший "шоковую терапию", обнаружил, что экономика не может быть отделена от политики, и его теория в той или иной степени преуспела относительно Боливии и США, но провалились в случае с Россией и Восточной Европой. Путин осознает потребительскую позицию Соединенных Штатов и Запада в целом, поэтому он встал на сторону китайской экономической модели.

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Поэтому, когда кто-то говорит о рыночной экономике, я обычно спрашиваю его, знают ли они историю США и Японии…

Древний

Путин сказал правду и объективно оценил китайскую модель и китайско-российские отношения. Это прекрасно — иметь еще одного могущественного друга из числа великих держав, с которым можно общаться на равных и на взаимовыгодной основе.

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Разве это не так? Просто те, кто на Западе, не осмеливаются озвучить это, а Китай и Россия, очевидно, все понимают.

Серп и молот

Путин — редкий государственный деятель в мировой истории. Он сумел восстановить Россию, решить чеченскую проблему и проблему олигархов. В одиночку справился с НАТО, которая прикрывается американской армией, и расширил границы своей страны. Вместе с тем он вывел отношения с КНР из конфликтного состояния в эпоху российско-китайского сотрудничества, когда нам нет нужды применять друг против друга тяжелую военную силу. Стоит отметить, что ВВП России также попал в первую десятку лидеров!

Люди, играющие с огнем, питаются только шашлычком

Как только Россия и Европа будут интегрированы, США будет нечего делать в Евразии. Поэтому портить жизнь России — это единственная забота Америки.

Нищий, срывающий цветы

Согласен. Я верю, что лидеров с таким пониманием будет становиться все больше и больше. Превосходство Соединенных Штатов постепенно рушится.

Сладкие конфетки из конопли

По оценкам, объем двусторонней торговли между Китаем и Россией в будущем превысит 500 миллиардов долларов в год, а с учетом реэкспорта из Центральной Азии может превысить и 800 миллиардов долларов. Это поддержит десятки миллионов работников добывающих и перерабатывающих отраслей.