Западная пресса: Россия перебрасывает военные корабли к берегам США для проведения учений

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Российское руководство в ближайшие недели планирует проведение военных учений и для этого перебрасывает в Карибский бассейн свои корабли и авиацию. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Ссылаясь на свои источники среди американских чиновников, издание предполагает, что эти учения являются частью ответных мер со стороны Москвы на оказание Вашингтоном военной поддержки киевскому режиму. Цитируемый Reuters чиновник отмечает, что подобными действиями Россия намеревается продемонстрировать, что она обладает способностью на определенном глобальном уровне демонстрировать свою силу.

Источник американского издания Miami Herald, в свою очередь, отмечает, что Россия стремится выбить США из колеи, при этом оказывая влияние на внутреннюю аудиторию. Однако, при этом, по мнению американского чиновника, ввиду своих ограниченных возможностей, Россия не обладает возможностью часто проводить подобные учения.

По данным западной прессы, российские военные корабли остановятся на Кубе и в Венесуэле, а после завершения учений до конца лета останутся в регионе, чтобы осенью провести еще одни подобные военные маневры.

В США также заявили, что не считают проведение Россией военных учений в непосредственной близости от своих берегов угрозой, однако будут следить за происходящим. При этом отмечается, что Москва не стала предупреждать Вашингтон о планируемых маневрах.