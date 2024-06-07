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Военное обозрение

Financial Times: китайские военные стараются привлечь лётчиков из стран Запада в качестве инструкторов

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Источник изображения: topwar.ru

Китайские военные стараются привлечь пилотов из стран Запада в качестве инструкторов. С их помощью НОАК намерена обучать свой летный персонал.

Как сообщает британская газета The Financial Times, такая информация содержится в предупреждении международного разведывательного сообщества Five Eyes, куда входят спецслужбы США, Британии, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

По утверждению разведчиков, Китай при помощи иностранных летчиков и авиационных техников намерен получить дополнительные знания о западной авиации и тактических приемах вооруженных сил стран Запада.

Национальный центр контрразведки и безопасности США (NCSC) и его партнеры по Five Eyes опасаются, что китайцы продолжают вербовать пилотов и авиатехников из Соединенных Штатов и других государств НАТО, несмотря на попытки заблокировать такую практику.

Чтобы преодолеть свои недостатки, НОАК Китая агрессивно набирает западных военных специалистов для обучения своих летчиков, используя частные фирмы по всему миру, которые скрывают свои связи с НОАК и предлагают новобранцам непомерные зарплаты

- утверждает директор NCSC Майкл Кейси.

Издание утверждает, что работу по вербовке западных пилотов китайские военные проводят еще с 2012 года. Активную роль в этом принимала участие, среди прочих, Академия летных испытаний Южной Африки. Западные разведывательные службы раскрыли ее роль в 2022, после чего был предпринят ряд соответствующих мер, которые бы затруднили деятельность НОАК в данном направлении. Но полностью пресечь ее пока не удается.

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Австpалия
Канада
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Новая Зеландия
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