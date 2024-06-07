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Chang'e-6 успешно передал образцы с обратной стороны Луны

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Фото: Jin Liwang / Globallookpress.com
Фото: Jin Liwang / Globallookpress.com.

Зонд Chang'e-6 успешно передал образцы с обратной стороны Луны на корабль

Китайский зонд Chang'e-6, который собирал образцы на обратной стороне Луны, успешно передал материалы на космический корабль. Об этом сообщило Национальное космическое управление Китая (CNSA), передает агентство Синьхуа.

Отмечается, что зонд успешно завершил стыковку с орбитальным модулем, который соединен с возвращаемым аппаратом, и передал образцы.

Ранее в июне в CNSA рассказали, что перед посадкой на Луну зонд Chang'e-6 завис на расстоянии 100 метров до поверхности для лазерного 3D-сканирования, которое позволило выбрать наиболее подходящее место.

4 июня стало известно о взлете китайского зонда с поверхности спутника Земли. Аппарат успешно вышел на заданную орбиту. Для сбора и погрузки образцов зонд использовал бур и роботизированную руку. После завершения работ на обратной стороне Луны развернули флаг Китая.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CNSA
Проекты
Луна
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