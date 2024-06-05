Войти
Lenta.ru

Собравший грунт на обратной стороне Луны китайский зонд вылетел к Земле

261
0
0
Фото: Jin Liwang / XinHua / Global Look Press
Фото: Jin Liwang / XinHua / Global Look Press.

Китайский зонд «Чанъэ-6» взлетел с обратной стороны Луны с образцами грунта

Впервые в истории собравший грунт на обратной стороне Луны китайский зонд «Чанъэ-6» взлетел с поверхности спутника Земли. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Как отметило Национальное космическое управление Китая (CNSA), аппарат вышел на заданную орбиту вокруг Луны.

Пробоотборник «Чанъэ-6» использовал два метода: бур для сбора образцов под поверхностью Луны и роботизированную руку для захвата образцов с поверхности естественного спутника Земли. Он автоматически собрал разнообразные образцы на разных участках. После завершения отбора проб на обратной стороне Луны был впервые развернут национальный флаг Китая.

Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с «Чанъэ-6» на борту состоялся на космодроме Вэньчан на острове Хайнань 3 мая. 2 июня зонд успешно приземлился на обратной стороне Луны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CNSA
Проекты
CLEP
Луна
Чанчжэн
Похожие новости
25.04.2019
Китай намерен в ближайшие 10 лет отправить человека на Луну
26.03.2019
Франция и Китай осуществят совместную лунную миссию в 2023-2024 году
04.02.2019
Пока Россия говорит, чего добьется в космосе через 30 лет, Китай уже сделал
23.05.2018
Китай запустил спутник для ретрансляции сигналов с обратной стороны Луны
13.04.2018
Китай намерен осуществить первый биологический эксперимент на Луне
08.06.2017
Китай запустит на Луну спутник Чанъэ-5 30 ноября
26.10.2016
Ни хау!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.06 11:01
  • 10
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России
  • 05.06 10:55
  • 98
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 05.06 09:51
  • 7
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 05.06 09:12
  • 6
"Есть предел": как Китай реагирует на усиление военных связей Филиппин и США - Мнения ТАСС
  • 05.06 09:11
  • 1749
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.06 05:27
  • 4
Первый украинский корвет в море
  • 05.06 03:17
  • 1
Российский адмирал назвал угрозой размещение «Томагавков» в Балтийском море
  • 05.06 03:13
  • 1
NYT: приоритеты США и Украины в зоне СВО расходятся
  • 05.06 02:14
  • 1
В ожидании членства в ЕС Турция увидела в БРИКС экономический потенциал (South China Morning Post, Гонконг)
  • 04.06 20:26
  • 1
Сопротивление на Украине: нас становится больше
  • 04.06 18:48
  • 0
О корветах ВМФ Украины в Черном море
  • 04.06 15:41
  • 0
Буферная зона и «восточный щит» на границе: «жирный» кусок или совесть поляков?
  • 04.06 10:32
  • 34
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 04.06 09:38
  • 2
В одном строю с бронемашинами: китайская армия показала новые кадры применения «собак»-роботов на учениях
  • 04.06 07:10
  • 1
Максимально защищенный БМО-Т с "супер-мангалом" станет неубиваемым БТР