CNSA: китайский зонд успешно сел на обратной стороне Луны

Посадочный модуль китайского зонда успешно сел на обратной стороне Луны, откуда должен доставить образцы грунта на Землю. Об этом информирует агентство Синьхуа со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).

«Комбинация посадочного и взлетного модулей китайского зонда "Чанъэ-6" успешно прилунилась в предварительно выбранной зоне посадки, расположенной в бассейне Южный полюс — Эйткен», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что китайские специалисты признали успешным запуск миссии Chang'e-6, в рамках которой планируются впервые в истории собрать образцы грунта с обратной стороны Луны и доставить их на Землю.

В начале мая ракета Long March-5 Y8 с лунной автоматической межпланетной станцией Chang'e-6 С стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в Китае. Цель миссии состояла в доставке до двух килограммов образцов реголита.

В январе китайская твердотопливная трехступенчатая ракета Kuaizhou-1А успешно вывела на околоземную орбиту предназначенный для изучения космоса и проведения экспериментов спутник Tianxing-1 02 Star.