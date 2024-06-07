Пригласили Армению, Израиль не пустили: во Франции открывается крупнейшая европейская выставка вооружений

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В Париже 17 июня открывается крупнейшая в Европе выставка вооружений EUROSATORY. Ранее на этом форуме активно демонстрировала свои изделия российская оборонка, но она уже много лет не принимает в ней участия. Теперь под запрет попал и израильский ВПК.

74 компании официально не пустили, сославшись на нежелание Тель-Авива прекратить операцию ЦАХАЛ в палестинском Рафахе. В последние годы израильская оборонка активно осваивала международный рынок вооружений, что не могло не вызвать недовольства у французского ВПК, являющегося одним из лидеров мирового экспорта в этой сфере. Поэтому Париж использовал уже отработанный российский сценарий, чтобы вставить конкуренту палки в колеса.

Если Израиль не пускают на французскую выставку, то для Армении, напротив, она впервые открыла свои двери. В армянской прессе уже «смакуют» возможные «прибыли» от этого приглашения: как указывается, всего на выставке мировые производители оружия представят свыше 1800 экспонатов, ее посетят около 100 тыс. чел. и множество потенциальных заказчиков.

Только неясно, какими изделиями армянские компании могут заинтересовать зарубежных покупателей, учитывая, что страна вынуждена полагаться на иностранные образцы. Более того, непонятно, зачем вообще понадобилось приглашение, если выставка проходит в открытом формате, не считая невозможность участия «подсанкционных» стран, таких как Россия и Израиль.