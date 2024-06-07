Алжирский корабль "Ля Суммам" примет участие в Главном военно-морском параде в Петербурге

Участие в параде примут 7 субмарин, 21 надводный корабль, 8 малых ракетных кораблей, 2 больших десантных корабля, 2 малых противолодочных корабля, 3 корвета, 2 морских тральщика и учебный корабль, а также 3 парусных судна

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Учебный корабль Военно-морских сил Алжира "Ля Суммам" примет участие в Главном военно-морском параде, который состоится в День Военно-морского флота России 28 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ВМФ.

"ВМС Национальной народной армии Алжира приняли приглашение на участие учебного корабля "Ля Суммам" в Главном военно-морском параде 28 июля. Он замкнет кильватерный строй из 12 кораблей и 2 подлодок ВМФ России, которые будут задействованы в прохождении на Большом Кронштадтском рейде", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

В ноябре 2021 года учебный корабль "Ля Суммам" был задействован в учениях у берегов Алжира "Совместные военно-морские маневры - 2021" вместе с фрегатом "Харрад" и спасательным судном "Эль Мунджид". От кораблей Черноморского флота в учениях тогда участвовали фрегат "Адмирал Григорович", спасательное буксирное судно СБ-742 и патрульный корабль "Дмитрий Рогачев".

В 2021 году в Главном военно-морском параде, который состоялся 25 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, участвовали фрегат ВМС Пакистана "Зульфикар", фрегат ВМС Индии "Табар" и фрегат ВМС Ирана "Саханд".

О параде

Как сообщал ТАСС источник, близкий к ВМФ, в предстоящем 28 июля параде от Северного флота примут участие три надводных корабля и три подлодки. В частности, на Большом Кронштадтском рейде встанут многоцелевая атомная подлодка К-561 "Казань" и торпедная атомная подлодка Б-448 "Тамбов". При этом большая дизель-электрическая подлодка Б-586 "Кронштадт" будет задействована в прохождении парадного строя на Кронштадтском рейде вместе с большим противолодочным кораблем "Адмирал Левченко" и большим десантным кораблем проекта 11711 "Иван Грен", а первый боевой ледокол проекта 23550 "Иван Папанин" встанет на рейде реки Невы.

Всего, по данным собеседника агентства, в параде будут задействованы 7 субмарин, 21 надводный корабль, включая сторожевой корабль погрануправления ФСБ "Сочи", 8 малых ракетных кораблей, 2 больших десантных корабля, 2 малых противолодочных корабля, 3 корвета, 2 морских тральщика и учебный корабль, а также парусные суда "Крузенштерн", "Мир" и барк "Седов".