Путин заявил, что РФ будет совершенствовать системы ПВО для борьбы с оружием Запада

Президент отметил, что западное оружие РФ будет уничтожать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Россия усовершенствует свои системы противовоздушной обороны для борьбы с дальнобойным оружием Запада, которое может использоваться для ударов по ее территории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств.

"Что мы должны делать в ответ [на нанесение ударов западным оружием по территории РФ]? Первое: мы, конечно, будем совершенствовать наши системы ПВО. Будем их (западное оружие - прим. ТАСС) уничтожать", - сказал он.