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ТАСС

Путин заявил, что РФ будет совершенствовать системы ПВО для борьбы с оружием Запада

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Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" во время командно-штабных учений "Кавказ-2020"
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" во время командно-штабных учений "Кавказ-2020".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Президент отметил, что западное оружие РФ будет уничтожать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Россия усовершенствует свои системы противовоздушной обороны для борьбы с дальнобойным оружием Запада, которое может использоваться для ударов по ее территории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств.

"Что мы должны делать в ответ [на нанесение ударов западным оружием по территории РФ]? Первое: мы, конечно, будем совершенствовать наши системы ПВО. Будем их (западное оружие - прим. ТАСС) уничтожать", - сказал он. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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