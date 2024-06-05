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ТАСС

В Бундестаге заявили, что НАТО готовит на Украине сценарий, схожий с войной во Вьетнаме

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Здание бундестага в Берлине, Германия
Здание бундестага в Берлине, Германия.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Sohn

Депутат Севим Дагделен отметила, что "это новый уровень эскалации"

БЕРЛИН, 4 июня. /ТАСС/. НАТО может готовить сценарий, схожий с началом войны во Вьетнаме, чтобы получить предлог ввести свои войска на Украину. Такое мнение 3 июня выразила депутат Бундестага (парламента ФРГ) Севим Дагделен в YouTube-канале Neutrality Studies.

"Это новый уровень эскалации, потому что кажется, что НАТО действительно хочет создать на Украине сценарий, аналогичный войне во Вьетнаме. Дебаты о вводе сухопутных войск НАТО ведутся параллельно [с конфликтом]. Еще до официального вступления США в войну, незадолго до сфабрикованного инцидента в Тонкинском заливе, на месте находились 15 тыс. американских советников. Через какое-то время были отправлены войска для защиты советников, тогда стало очевидно, что размещение инструкторов только обострило ситуацию и привело к прямому вступлению США в войну. Похоже, что это готовится и здесь [на Украине - прим. ТАСС] с размещением германских или других вооружений, радиус действия которых способен достигать крупных городов России, и отправкой все большего числа инструкторов", - сказала Дагделен.

Инцидент в Тонкинском заливе Южно-Китайского моря происходил со 2 по 4 августа 1964 года. Северовьетнамские торпедные катера дважды атаковали эсминец США Maddox. МИД Вьетнама опроверг участие флота страны в инциденте, однако в результате Конгресс США принял так называемую Тонкинскую резолюцию (подписана 10 августа 1964 года), предоставлявшую правовые основания для использования американских войск в конфликте между Южным и Северным Вьетнамом. 

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Страны
Вьетнам
Германия
Китай
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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