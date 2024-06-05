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«Для сдерживания угроз XXI века». США испытали ракету, способную нанести ядерный удар

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Фото: John Turner / Reuters
Фото: John Turner / Reuters.

ВВС США провели испытательный пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Испытание прошло на базе Ванденберг Военно-воздушных сил Соединенных Штатов в штате Калифорния.

Пуск проведен в 10:56 мск. Запущенная МБР не была оснащена боевым снарядом.

Это один из двух испытательных пусков на этой неделе, второй запланирован на 6 июня. Целью программы является намерение «продемонстрировать готовность ядерных сил США и обеспечить уверенность в летальности и эффективности национальных средств ядерного сдерживания».

США проводят испытательные пуски Minuteman III несколько раз в год

Военно-воздушные силы (ВВС) США проводили пуск в апреле прошлого года. Ракета, выбранная случайным образом из арсеналов в штате Монтана, пролетела над Тихим океаном 6,76 тысячи километра. На сайте базы Ванденберг подчеркивалось, что испытательный пуск является частью деятельности, которая призвана продемонстрировать безопасность и надежность сил ядерного сдерживания США, а также его эффективность «для отражения угроз XXI века и успокоения союзников. Подобные испытания проводились уже более 300 раз, и данное испытание не является результатом текущих мировых событий»

Также учебный пуск МБР Minuteman III провели в феврале и сентябре. Ракета не была оснащена боевым зарядом. По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, США уведомили Россию о проведении испытаний в рамках двусторонних договоренностей.

Последний запуск ракеты состоялся 1 ноября 2023 года. Тогда Minuteman III взорвали над Тихим океаном из-за некоей аномалии. При этом в Пентагоне заявили, что, несмотря на неполадки, испытательный запуск ракеты обеспечил их данными для поддержания боеготовности МБР.

Американские баллистические ракеты назвали старьем

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что МБР Minuteman III не могут конкурировать с российским оружием.

На данный момент у США в шахтах установлено откровенное старье Minuteman III 1970 года производства. Да, она действительно была достаточно неплоха для 1970 года, так как способна преодолевать расстояние в 10 тысяч километров, но на сегодняшний день это уже никуда не годится

Василий Дандыкин

военный эксперт

По его словам, за это время в России сменили несколько поколений МБР и начали испытания комплекса с МБР «Сармат». Также российские специалисты разработали гиперзвуковой комплекс «Авангард».

Американское издание Military Watch Magazine также отмечало, что США не в состоянии заменить устаревшие установки Minuteman III и могут вовсе отказаться от развертывания межконтинентальных баллистических ракет в связи с тем, что российские разработки нового поколения для нанесения стратегического ядерного удара оказались более эффективными.

В свою очередь, председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Роджер Уикер и сенатор Дебра Фишер убеждены, что американское ядерное оружие устарело. Они привели в пример программу МБР Minuteman III почти 60-летней давности.

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Страны
Россия
США
Продукция
Авангард РК
Сармат МБР
Проекты
Minuteman
Военные учения
ГЗЛА
Ядерный щит
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