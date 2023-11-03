Американские военные подорвали межконтинентальную ракету из-за неполадок

Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III во время испытаний.

Военные ВВС США подорвали в воздухе МБР Minuteman III из-за некоей аномалии при испытательном пуске. Об этом говорится в заявлении командования глобальных ударов американских ВВС (Air Force Global Strike Command, AFGSC).

«Space Launch Delta безопасным образом ликвидировало МБР Minuteman III над Тихим океаном... из-за аномалии во время тестового пуска с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния», — указано в сообщении.

Отмечается, что в причинах неудачного запуска межконтинентальной ракеты разберется специально созданная комиссия, в которую вошли представители профильных ведомств.

При этом в Пентагоне заявили, что, несмотря на неполадки, испытательный запуск ракеты обеспечил их данными для поддержания боеготовности МБР.

Прошлый испытательный пуск МБР Minuteman III состоялся 6 сентября с базы Вандерберг Космических сил США. Затем четвертый за год пуск МБР анонсировали на 1 ноября. Испытываемая ракета должна была поразить условную цель в районе тихоокеанского атолла Кваджалейн (Маршалловы острова).