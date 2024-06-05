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Интерфакс-АВН

Байден не считает, что украинское урегулирование обязательно должно предусматривать вступление Украины в НАТО

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Выступление Джо Байдена после подписания закона о выделении помощи союзникам США
Выступление Джо Байдена после подписания закона о выделении помощи союзникам США.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Вашингтон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Формула урегулирования украинского кризиса не обязательно должна предусматривать вступление Украины в Североатлантический альянс, заявил президент США Джо Байден.

"Мирное урегулирование должно предусматривать, что Россия никогда не захватит Украину (...) Но оно не обязательно означает вступление в НАТО. У нас должны быть такие же отношения с Украиной, как и рядом других стран: мы должны поставлять ей оружие, необходимое для самообороны в будущем", - сказал он в интервью журналу Time.

При этом Байден не стал рассуждать о том, что он думает о возможности вступления Украины НАТО позже, уже после урегулирования конфликта.

На саммите в Бухаресте в 2008 году лидеры стран НАТО пообещали, что Украина в будущем вступит в альянс, однако конкретных сроков не определили.

В 2023 году на саммите НАТО в Вильнюсе участники приняли решение, согласно которому Украине для вступления в альянс не нужно будет выполнять План действий по членству в НАТО. Это означает, что как только Киеву направят приглашение вступить в Североатлантический альянс, страны НАТО, минуя другие этапы, сразу приступят к процессу ратификации.

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