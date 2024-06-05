Генерал заявил, что отказ США от ударов ATACMS по РФ говорит о "чрезмерном страхе"

Приоритет для нынешней администрации Соединенных Штатов - управление эскалацией, считает Бен Ходжес

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе отставной генерал Бен Ходжес считает, что отказ США от использования американских ракет ATACMS для ударов по территории РФ говорит о "чрезмерном страхе" властей США из-за возможной эскалации конфликта на Украине. Об этом он сказал в комментарии изданию Newsweek.

По его данным, одни наблюдатели и причастные лица считают это разумным, другие выступают против.

Ко второму лагерю относится Ходжес, который увидел в этом решении "чрезмерный страх" в Вашингтоне относительно эскалации конфликта. "Приоритет [для нынешней администрации США] - управление эскалацией", - резюмировал Ходжес, добавив, что он поддерживает идею наносить удары ATACMS по целям в РФ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил 31 мая, что президент Джо Байден дал согласие на нанесение ударов американским оружием по российской территории. Как утверждал Блинкен, речь идет только о районах России близ Харькова. При этом он не исключил, что дальность ударов американским оружием по территории РФ будет увеличиваться. Как сообщала тогда же газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, администрация США при этом запретила использование ракет класса "земля - земля" ATACMS для ударов по территории России".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 30 мая, что Россия даст соразмерный ответ и обеспечит свою безопасность на фоне призывов снять ограничения на использование Киевом западного оружия. Ранее она отмечала, что НАТО будет вынуждена отвечать за нанесение Украиной ударов по территории России западным оружием.