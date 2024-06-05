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ТАСС

Госдеп заявил, что НАТО и США не рассматривают вариант отправки советников на Украину

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Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

Однако Организация Североатлантического договора допускает, что возьмет на себя координацию подготовки ВСУ, подтвердила постпред США при НАТО Джулианн Смит

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора и США не рассматривают в настоящее время возможность отправки военных инструкторов на Украину. Об этом сообщила в понедельник на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

"Итак, советники. Это в настоящее время не дебатируется в альянсе. НАТО не рассматривает возможность отправки советников альянса на Украину. Это не поддерживается текущим генеральным секретарем [Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом]. Соединенные Штаты это не рассматривают", - сказала Смит. "Однако, как вы хорошо знаете, есть отдельные страны-члены [НАТО], которые все еще обсуждают все за и против реализации такой миссии. Это их суверенное решение. Они могут это сделать как страны, но без прикрепленного к этому флага НАТО", - заявила дипломат, работающая в структуре Госдепартамента.

При этом постпред подтвердила, что НАТО допускает, что возьмет на себя координацию подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ). "Однако мы изучаем идею, думаем о пользе и эффективности, которые бы имелись, если бы НАТО взяла на себя возможную координацию подготовки [ВСУ]. Как вы знаете, в начале украинцы были открыты для любого набора средств, любого набора возможностей подготовки [ВСУ] за пределами Украины, близ границ Украины. И, как мне кажется, [у Запада] есть такое ощущение, что в отношении всего, над чем они (нынешние власти в Киеве - прим. ТАСС) работали с различными странами мира, нужно больше порядка и координации. И подготовка является одним из элементов этого", - заявила дипломат.

По ее словам, "на столе [переговоров] сейчас находится вопрос о том, до какой степени НАТО следует служить координирующей структурой, но не брать на себя непосредственно подготовку, быть одной линией, связывающей [западных партнеров] с Киевом, и эти дебаты идут". "Но все это пока применительно к обучению [ВСУ] за пределами Украины", - заверила Смит. В Вашингтоне она принимает в эти дни участие в регулярном совещании глав американских дипломатических миссий за рубежом, которое проходит в центральном аппарате внешнеполитического ведомства США.

Кроме того, как утверждала постпред, НАТО не ожидает того, что Харьков в самое ближайшее время перейдет под контроль Вооруженных сил России. "Не думаю, что мы на этом этапе ожидаем наличия у них необходимого, чтобы промаршировать прямо в сам Харьков", - сказала Смит.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых. 

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