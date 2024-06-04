Войти
Lenta.ru

Нидерландские F-35 получили возможность нанести ядерный удар по Санкт-Петербургу

102
0
0
Фото: Reuters
Фото: Reuters.

MWM: нидерландские истребители F-35 получили ядерное оружие

Истребители пятого поколения F-35A, приписанные к 313-й авиационной эскадрилье Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Нидерландов на авиабазе Волкель, получили возможность применения ядерного оружия — термоядерных бомб B61 — для решения задач по сдерживанию противника. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Американское издание отмечает, что применение F-35A с B61 нидерландской стороной возможно в рамках Совместных ядерных миссий НАТО, предполагающих использование американского ядерного оружия, размещенного на территории союзной страны. По данным MWM, ранее самостоятельной возможностью применять B61 обладали только США.

«Возможности ядерного удара F-35, вооруженных боеголовками B61, вызывают всеобщую озабоченность, в частности, в России. В ноябрьских сообщениях американских СМИ утверждалось, что один F-35 с ядерным вооружением может уничтожить более 310 000 жителей в Москве или 360 000 в Санкт-Петербурге», — напомнили в публикации.

Там же подчеркивается, что размещение США своего ядерного оружия на территории иностранных государств нарушает Договора о нераспространении ядерного оружия.

В апреле издание TWZ сообщило, что ВВС США подняли в небо 12 стратегических стелс-бомбардировщиков B-2.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B61 ЯБ
F-35
F-35A
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
13.12.2021
Серый занавес сомкнулся вокруг России
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
01.10.2015
В61-12 – "золотая бомба"
14.07.2015
Зачем США обновляют атомную бомбу времён холодной войны?
17.03.2014
Пять неядерных европейских стран НАТО получат американские ядерные бомбы
30.08.2012
Барак Обама: военно-политические итоги президентства. Часть 1
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.06 16:20
Демонстрация готовности ядерных сил: США запустят две межконтинентальные ракеты
  • 03.06 15:32
  • 1716
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.06 14:43
  • 0
Миротворческая кость Байдена: демократы идут ва-банк
  • 03.06 11:39
  • 1
Первый украинский корвет в море
  • 03.06 11:28
  • 1
Балтфлот получит три новых корабля и подлодку
  • 03.06 11:11
  • 1
Вид сверху: что дадут Киеву шведские самолеты ДРЛО
  • 03.06 11:09
  • 1
В России покажут белорусского «уничтожителя» морских дронов
  • 03.06 10:02
  • 9
О Гос. программах вооружений при Путине.
  • 03.06 01:53
  • 7
Из-за российских успехов Белый дом пересматривает часть красных линий (The Washington Post, США)
  • 03.06 00:11
  • 1
Роботы не волк: на флоте внедряют защиту от дронов
  • 02.06 12:15
  • 26
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 02.06 00:31
  • 2
Эксперт считает, что НАТО пытается вскрыть местоположение систем ПВО РФ
  • 01.06 02:50
  • 2
Сунак заявил, что ВСУ сами решают, по каким целям наносить удары британским оружием
  • 31.05 13:11
  • 11
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 31.05 09:57
  • 4
Замглавы Росгвардии по ДНР: Война формирует новое мышление, новые ожидания, новые отношения в обществе