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США подняли в небо 12 стратегических стелс-бомбардировщиков

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Фото: Ho New / Reuters
Фото: Ho New / Reuters.

TWZ: ВВС США подняли в небо 12 стратегических стелс-бомбардировщиков B-2

Военно-воздушные силы (ВВС) США подняли в небо 12 стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit. Об этом пишет издание TWZ.

Большая часть парка самолетов B-2 Spirit оказалась в небе 15 апреля во время завершающего этапа учений Spirit Vigilance. Стратегические бомбардировщики поочередно взлетали с авиабазы Уайтмен в штате Миссури. В ВВС США отметили, что учения продемонстрировали готовность пилотов B-2 Spirit принять участие в глобальных операциях в любое время и в любом месте.

Издание напоминает, что стратегические бомбардировщики являются частью ядерной триады Соединенных Штатов. «Присутствие B-2 в значительном количестве за пределами страны также использовалось в прошлом для отправки сигналов сдерживания, в том числе в отношении потенциальных противников вроде Китая и Северной Кореи», — говорится в публикации.

В ноябре 2023 года «Интерфакс» со ссылкой на доклад Национального управления по ядерной безопасности Конгресса США сообщил, что ВВС США получили новые ядерные авиабомбы B61-12, которыми оснащают малозаметные стратегические бомбардировщики B-2 Spirit.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
США
Продукция
B-2 Spirit
B61 ЯБ
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
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