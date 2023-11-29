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ВВС США получили новые ядерные бомбы

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Инертная ядерная бомба B61-12
Инертная ядерная бомба B61-12.
Источник изображения: invoen.ru

Военно-воздушные силы (ВВС) США получили новые ядерные авиабомбы B61-12, которыми оснащают малозаметные стратегические бомбардировщики B-2 Spirit. Об этом говорится в докладе Национального управления по ядерной безопасности Конгресса США, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что B61-12 предназначена для замены существующих бомб B61-3 и B61-4. Новый боеприпас может нести заряд мощностью от 0,3 до 50 килотонн. Бомбы оснащают хвостовым оперением, которое позволяет им планировать к цели после сброса с большой высоты.

В Федерации американских ученых предположили, что бомбами B61-12 также заменят боеприпасы на базах в странах-членах НАТО. Там находится примерно 100 единиц B61-3 и B61-4.

В октябре стало известно, что в США намерены модернизировать B61 до варианта B61-13 при условии одобрения Конгресса и выделении необходимых средств. Новая модификация заменит часть бомб B61-7.

В августе 2022 года издание The National Interest писало, что в оборудование бомбардировщика B-2 интегрируют систему Radar Aided Targeting System, которая повысит эффективность применения модернизированных ядерных бомб B61-12.

Оружие России

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Страны
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B61 ЯБ
Проекты
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Ядерный щит
ЯО
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