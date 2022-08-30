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В США назвали способную «полностью уничтожить» цель ядерную бомбу

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B61-12
B61-12.
Источник изображения: USAF

Военно-воздушные силы (ВВС) США и компания Northrop Grumman интегрируют новый комплекс наведения в оборудование стратегического бомбардировщика B-2 Spirit. Это повысит точность применения новых бомб, пишет The National Interest (TNI).

Самолет получит систему Radar Aided Targeting System (RATS), которая повысит эффективность применения модернизированных ядерных бомб B61 Mod 12. Это даст возможность самолету решать несколько задач одним боеприпасом, который может полностью уничтожить любую цель. Экипаж самолетов сможет наносить удары по наземным целям, устраивать надводные взрывы и поражать укрепленные бункеры бомбами B61.

«Непревзойденные возможности B-2 делают его единственным дальнобойным проникающим бомбардировщиком-невидимкой, который в настоящее время находится в арсенале США», — сообщил руководитель программы B-2 компании Northrop Grumman Шогнесси Рейнольдс.

Также самолет получит улучшенную систему криптографической защиты, которая повысит защищенность связи. Компания Northrop Grumman провела летные испытания самолета с модернизированной системой связи, которая использует усовершенствованное шифрование.

Ранее компания Northrop Grumman сообщила, что B-2 успешно выпустил ракету AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER) в рамках испытаний.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B61 ЯБ
JASSM
Компании
Northrop Grumman
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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