Войти
Lenta.ru

НАСА утвердило новую дату запуска Starliner

106
0
0
Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

НАСА: космический корабль Starliner с экипажем должен стартовать 5 июня

Корабль Starliner с экипажем должен стартовать к Международной космической станции (МКС) 5 июня. Соответствующую новую дату утвердило НАСА. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Запуск запланирован на 5 июня в 18:52 по московскому времени. Резервная дата — 6 июня в 18:29.

Ранее пуск ракеты Atlas V с кораблем Starliner, намеченный на 1 июня, был отменен. Причиной отмены стали неполадки с блоком питания одного их резервных бортовых компьютеров.

В течение мая НАСА и Boeing неоднократно переносили окно запуска Starliner.

В ходе первого полета Starliner с экипажем к МКС на борту корабля будут находиться астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Члены экипажа проверят возможность ручного управления космическим кораблем при стыковке со станцией и маневрировании во время обратного путешествия на Землю. Полет астронавтов продлится восемь суток. Успешная миссия позволит завершить сертификацию Starliner для регулярных полетов экипажей к МКС.

Корабль дважды стартовал без экипажа — 20 декабря 2019 года и 19 мая 2022 года. В первом случае стыковка корабля с МКС была отменена, во втором — Starliner без экипажа успешно пристыковался к станции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Atlas V
Компании
Boeing
NASA
Проекты
ИТ
МКС
Похожие новости
01.02.2016
Идея многоразовой космической техники переживает ренессанс
27.01.2016
Бурлаки на орбите
11.07.2014
Первая послесоветская
01.07.2014
Россия проигрывает космическую гонку Китаю
22.05.2014
Прыжки на батуте
30.01.2014
Неужели космос станет только американской мечтой?
29.07.2013
Пилотируемый корабль Boeing CST-100: взгляд изнутри
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.06 16:20
Демонстрация готовности ядерных сил: США запустят две межконтинентальные ракеты
  • 03.06 15:32
  • 1716
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.06 14:43
  • 0
Миротворческая кость Байдена: демократы идут ва-банк
  • 03.06 11:39
  • 1
Первый украинский корвет в море
  • 03.06 11:28
  • 1
Балтфлот получит три новых корабля и подлодку
  • 03.06 11:11
  • 1
Вид сверху: что дадут Киеву шведские самолеты ДРЛО
  • 03.06 11:09
  • 1
В России покажут белорусского «уничтожителя» морских дронов
  • 03.06 10:02
  • 9
О Гос. программах вооружений при Путине.
  • 03.06 01:53
  • 7
Из-за российских успехов Белый дом пересматривает часть красных линий (The Washington Post, США)
  • 03.06 00:11
  • 1
Роботы не волк: на флоте внедряют защиту от дронов
  • 02.06 12:15
  • 26
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 02.06 00:31
  • 2
Эксперт считает, что НАТО пытается вскрыть местоположение систем ПВО РФ
  • 01.06 02:50
  • 2
Сунак заявил, что ВСУ сами решают, по каким целям наносить удары британским оружием
  • 31.05 13:11
  • 11
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 31.05 09:57
  • 4
Замглавы Росгвардии по ДНР: Война формирует новое мышление, новые ожидания, новые отношения в обществе