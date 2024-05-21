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Первый полет Starliner с экипажем перенесли

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Фото: Steve Nesius / Reuters
Фото: Steve Nesius / Reuters.

НАСА: первый полет корабля Starliner с экипажем состоится не ранее 25 мая

Первый полет пилотируемого космического корабля Starliner с экипажем состоится не ранее 25 мая. Об этом сообщает НАСА.

Ранее компания Boeing и американское космическое агентство уверяли, что первый полет корабля с экипажем состоится не ранее 21 мая. Очередной перенос пуска связан с необходимостью проведения дополнительных проверок из-за утечки жидкого гелия в служебном модуле корабля.

До этого НАСА уверяло, что попытка запуска Starliner с экипажем к Международной космической станции (МКС) состоится не ранее 10 мая. Изначально намеченный на 6 мая пуск был отменен из-за неполадок с клапаном регулирования давления в баке с жидким кислородом второй ступени ракеты Atlas V.

В ходе первого полета Starliner с экипажем к МКС на борту корабля будут находиться астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Члены экипажа проверят возможность ручного управления космическим кораблем при стыковке со станцией и маневрировании во время обратного путешествия на Землю. Полет астронавтов продлится восемь суток. Успешная миссия позволит завершить сертификацию Starliner для регулярных полетов экипажей к МКС.

Корабль стартовал дважды без экипажа — 20 декабря 2019 года и 19 мая 2022 года. В первом случае стыковка корабля с МКС была отменена, во втором Starliner без экипажа успешно пристыковался к станции.

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