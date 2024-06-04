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В США назвали сроки создания способной лишить человечества будущего технологии

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Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com
Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com.

Ученый Ямпольский: создание общего ИИ может лишить человечество будущего

Создание общего искусственного интеллекта, превосходящего человека, может лишить человечества будущего, заявил профессор Университета Луисвилля Роман Ямпольский в интервью журналисту Лексу Фридману.

По его словам, если будет создан общий ИИ, система, способная действовать во всех сферах, которые доступны человеку, то позитивный исход для мира в долгосрочной перспективе маловероятен.

Ямпольский со ссылкой на представителей индустрии предположил, что человечество разработает общий ИИ уже в 2026 году.

Ученый выразил мнение, что ИИ может уничтожить человечество или даже попытаться предоставить людям максимальные страдания. Создание же защиты против подобной системы, которая постоянно эволюционирует, выглядит невозможным, заключил Ямпольский.

Ранее экс-руководитель корпорации Google Эрик Шмидт предсказал будущие ограничения, связанные с развитием искусственного интеллекта (ИИ). Он предположил, что мировые державы будут с оружием охранять свои инструменты ИИ, чтобы они не достались потенциальному противнику. По мнению Шмидта, чрезвычайно мощные системы искусственного интеллекта появятся в разных странах мира в ближайшие годы.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
AI
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