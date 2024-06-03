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«Ростех» создал модуль для биоспутника «Бион-М»

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Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости.

«Ростех» создал модуль спутника «Бион-М» для наблюдения за животными

Создан модуль «Теленаука» для биологического спутника «Бион-М» № 2, предназначенный для наблюдения за животными. Об этом в Telegram сообщила госкорпорация «Ростех».

Модуль включает 25 цифровых камер, блок содержания животных, оборудование видеорегистрации и управления. Камеры обеспечат получение черно-белого изображения в режиме реального времени в оптическом и инфракрасном диапазонах.

Конструкторско-доводочные испытания «Теленауки» завершены.

В апреле директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) Олег Орлов сообщил, что спутник «Бион-М» № 2 планируется запустить 1 сентября.

В декабре начальник лаборатории целевых полезных нагрузок и средств медицинского контроля ИМБП РАН Владислав Седлецкий заявил, что на базе института начали испытания научной аппаратуры, предназначенной для спутника «Бион-М» № 2.

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Страны
Россия
Компании
Ростех
Проекты
Бион КА
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