«Ростех» создал модуль для биоспутника «Бион-М»

«Ростех» создал модуль спутника «Бион-М» для наблюдения за животными

Создан модуль «Теленаука» для биологического спутника «Бион-М» № 2, предназначенный для наблюдения за животными. Об этом в Telegram сообщила госкорпорация «Ростех».

Модуль включает 25 цифровых камер, блок содержания животных, оборудование видеорегистрации и управления. Камеры обеспечат получение черно-белого изображения в режиме реального времени в оптическом и инфракрасном диапазонах.

Конструкторско-доводочные испытания «Теленауки» завершены.

В апреле директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) Олег Орлов сообщил, что спутник «Бион-М» № 2 планируется запустить 1 сентября.

В декабре начальник лаборатории целевых полезных нагрузок и средств медицинского контроля ИМБП РАН Владислав Седлецкий заявил, что на базе института начали испытания научной аппаратуры, предназначенной для спутника «Бион-М» № 2.