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В России начали испытания аппаратуры второго «Биона-М»

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КА «Бион-М» №1
КА «Бион-М» №1
Источник изображения: © Пресс-служба Роскосмоса

Испытания научной аппаратуры, предназначенной для второго биологического спутника «Бион-М», начали на базе Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН). Об этом сообщил начальник лаборатории целевых полезных нагрузок и средств медицинского контроля ИМБП Владислав Седлецкий, передает ТАСС.

«Более 20 научных аппаратур разрабатывается к полету биоспутника "Бион-М" № 2. Мы приступили к изготовлению летных образцов научной аппаратуры и их отгрузке в РКЦ "Прогресс", где пройдут дальнейшие испытания научной аппаратуры, после чего она поступит на Байконур. Основной эксперимент связан с малыми лабораторными животными, на "Бионе-М" полетят 75 мышей. 19 декабря ИМБП начал масштабные биолого-технические испытания этой аппаратуры, которые полностью повторяют программу полета», — сказал он на пресс-конференции.

Седлецкий добавил, что мыши будут находиться в условиях полной изоляции от внешнего мира на протяжении 35 суток. В закрытой комнате сымитируют полет для тестирования аппаратуры обеспечения животных.

В ноябре заместитель директора по научной работе ИМБП Владимир Сычев сообщил, что запуск спутника «Бион-М» №2 с мышами и дрозофилами могут перенести с июля на август 2024-го.

В сентябре Сычев заявил, что подготовка мышей к полету может занять несколько месяцев.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Байконур
Бион КА
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